Supruga vatrenog ima oštru poruku za gradske vlasti u Dubrovniku: ''Naplatimo im i zrak...''

Adriana Ćaleta-Car na društvenim mrežama oštro je prokomentirala zabranu sjedenja na stepenicama u Dubrovniku.

Najava dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića o zabrani sjedenja na stepenicama u staroj gradskoj jezgri izazvala je niz reakcija. O svemu se oglasila i Dubrovčanka Adriana Ćaleta-Car, supruga našeg nogometaša Duje Ćalete-Cara.

Adriana se putem Instagrama obratila gradskim vlastima, a u emotivnoj i direktnoj poruci naglasila je kako Dubrovnik ne može živjeti samo od turizma, već da bi se trebalo više misliti i na same građane.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu Foto: Instagram

''Možemo li još što zabraniti?'' zapitala se Adriana na početku svoje objave, označivši službeni profil gradonačelnika i Grada Dubrovnika.

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen Parnog valjka objavio naljepšu moguću vijest: ''Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao''

''Jedino što imamo je turizam. Umjesto da putujete po svijetu, vidite što je turizam i donosite novitete Gradu da napredujemo, da nam se dive u svijetu, da nam se gosti vraćaju i odlaze kući puni dojmova – vi sjedite i razmišljate što još možemo zabraniti turistima, od kojih živimo i zbog kojih i jesmo Grad koji jesmo'', dodala je.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

''Ne znam odakle vam više dolaze ideje. Živimo od turizma, a svaka nam je godina lošija i lošija upravo zbog ovih ZABRANA. Svi međusobno pričamo, a nitko da se digne i pita – dokle? Uništavamo kulturnu baštinu ako netko sjedne na skale? Pa što bismo onda – i hodali po toj istoj kulturnoj baštini? Zatvorimo vrata i na Pilama i na Pločama da nitko ne hoda, da nitko ne sjedi, da nema muzike, da ne vučemo kofere... Jednostavno, da nema turista. I neka onda bude 'grad za građane', poručila je.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen Parnog valjka objavio naljepšu moguću vijest: ''Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao''

Galerija 27 27 27 27 27

''Pričate svake godine o brojkama i o tome kada je stigao prvi milijunski putnik. Uvedimo još niskotarifnih letova, pa nek dogodine taj milijunski dođe mjesec dana ranije – ako je to jedino što nam je bitno, ali to nije TURIZAM. I ovo nije Grad kakav Dubrovnik može i treba biti Najljepši grad na svijetu s najlošijom ponudom na svijetu. Naplatimo im još i zrak koji dišu u Dubrovniku, a ne dajmo im ništa zauzvrat. Bravo, Gradska uprava – predivna slika Dubrovnika u svijetu'', zaključila je.

Adriana Ćaleta-Car - 10 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Tko je tajanstvena ljepotica s kojom frontmen Parnog valjka čeka bebu?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak najavio odlazak, a sada se predomislio: ''Planovi ne idu po planu''