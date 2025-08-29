Frontmen Parnog valjka objavio naljepšu moguću vijest: ''Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao''

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar očekuje prvo dijete s lijepom djevojkom Norom.

Predivna vijest stiže iz doma našeg pjevača i frontmena Parnog valjka Igora Drvenkara.

Prvi put postat će otac, a vijest je objavio na Instagramu uz preslatke fotografije na kojima on i djevojka Nora drže tenisice za bebu.

''Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao'', napisao je u opisu.

Da je u sretnoj vezi saznalo se ove godine.

Igor Drvenkar i djevojka Nora - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Igor Drvenkar i djevojka Nora - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Početkom travnja ljubav je potvrdio zajedničkom fotografijom na Instagramu.

"Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom, kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije'', rekao je za IN magazin.

Igor Drvenkar s djevojkom Foto: Igor Drvenkar/Instagram

Parni Valjak u Dubrovniku - 5 Foto: Bozo Radic / CROPIX

