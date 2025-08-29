Neočekivano! Glumica pred svima poljubila 34 godine starijeg kolegu

Emma Stone iznenadila je javnost neočekivanim trenutkom s glumačkim kolegom u Veneciji.

Emma Stone i Willem Dafoe zasjenili su sve okupljene na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala, a razlog je trenutak koji nitko nije očekivao.

Naime, slavna glumica iznenadila je sve kada je Dafoea poljubila ravno u usta! Glumac se nasmijao, što je izazvalo pravu lavinu reakcija među fotografima i publikom, no atmosfera je ostala u znaku dobre zabave.

Video pogledajte OVDJE.

Emma Stone Foto: Profimedia

Neočekivani trenutak brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

''Čekajte, što je ovo'', ''Zašto'', ''Ne mogu ovo shvatiti'', ''Imam previše pitanja'', samo je dio komentara s TikToka.

Za ovu posebnu večer Emma je zablistala u raskošnoj svjetlucavoj bijelo-srebrnoj haljini s tankim naramenicama i elegantnim krojem koji je istaknuo njezinu prirodnu ljepotu.

Emma Stone Foto: Profimedia ž

Na crveni tepih nije stigla sama – pratnju joj je pravio suprug Dave McCary, koji je cijelo vrijeme bio dobro raspoložen pred kamerama i nimalo se nije bunio zbog glumičine spontane geste.

Emma Stone, Dave McCary Foto: Profimedia

Emma i Dafoe u Veneciji su se pojavili povodom svjetske premijere filma ''Bugonia'' redatelja Yorgosa Lanthimosa, u kojem ona tumači glavnu ulogu uz Jessyja Plemonsa.

Willem Dafoe Foto: Profimedia

