Neočekivano! Glumica pred svima poljubila 34 godine starijeg kolegu

Emma Stone iznenadila je javnost neočekivanim trenutkom s glumačkim kolegom u Veneciji.
Naime, slavna glumica iznenadila je sve kada je Dafoea poljubila ravno u usta! Glumac se nasmijao, što je izazvalo pravu lavinu reakcija među fotografima i publikom, no atmosfera je ostala u znaku dobre zabave.
Video pogledajte OVDJE.
Emma Stone Foto: Profimedia
Neočekivani trenutak brzo je postao viralan na društvenim mrežama.
''Čekajte, što je ovo'', ''Zašto'', ''Ne mogu ovo shvatiti'', ''Imam previše pitanja'', samo je dio komentara s TikToka.
Za ovu posebnu večer Emma je zablistala u raskošnoj svjetlucavoj bijelo-srebrnoj haljini s tankim naramenicama i elegantnim krojem koji je istaknuo njezinu prirodnu ljepotu.
Emma Stone Foto: Profimedia ž
Na crveni tepih nije stigla sama – pratnju joj je pravio suprug Dave McCary, koji je cijelo vrijeme bio dobro raspoložen pred kamerama i nimalo se nije bunio zbog glumičine spontane geste.
Emma Stone, Dave McCary Foto: Profimedia
Emma i Dafoe u Veneciji su se pojavili povodom svjetske premijere filma ''Bugonia'' redatelja Yorgosa Lanthimosa, u kojem ona tumači glavnu ulogu uz Jessyja Plemonsa.
Willem Dafoe Foto: Profimedia
