Gaf češke ljepotice u Veneciji! Blicevi paparazza otkrili su detalje na grudima koji su služili suprotnoj svrsi

Aneta Mlcakowa doživjela gaf na crvenom tepihu u Veneciji, providna haljina previše je pokazala.

Na crvenom tepihu venecijanskog filmskog festivala uvijek se traži poseban trenutak, a ovaj put pozornost fotografa i publike privukla je češka manekenka, influencerica i travel blogerica Aneta Mlcakowa.

Atraktivna plavuša pojavila se u izazovnoj crnoj prozirnoj haljini koja je naglašavala njezinu figuru i isticala senzualnost.

Međutim, pred stotinama objektiva paparazza dogodio joj se mali modni gaf – zbog snažnog svjetla fotoaparata ispod haljine su se jasno nazirale zaštitne naljepnice na grudima.

Unatoč tom detalju, Aneta je samouvjereno pozirala i zračila glamuroznošću, pokazujući zašto je redovita gošća modnih događanja i festivalskih crvenih tepiha.

Tko je Aneta Mlcakowa?

Aneta Mlcakowa dolazi iz Češke i već godinama gradi uspješnu karijeru modela i influencerice. Na društvenim mrežama prati je tisuće fanova, kojima otkriva kombinaciju mode, ljepote i luksuznih destinacija.

Kao strastvena putnica, Aneta vodi i travel blog, na kojem redovito dijeli iskustva s egzotičnih lokacija diljem svijeta. Na svom lifestyle portalu piše o modi, putovanjima, zdravom životu i osobnim iskustvima, a njezin sadržaj odlikuje estetika i doza inspiracije za sve koji prate njezin rad.

Osim što surađuje s brojnim modnim i beauty brendovima, Aneta je poznata i po hrabrim modnim odabirima kojima uvijek privlači pozornost – pa je tako i ovaj put u Veneciji uspjela zasjeniti mnoge kolegice na tepihu.

Na Instagramu je prati 1,2 milijuna ljudi.

