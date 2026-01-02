Ella Dvornik otkrila zašto joj je 2025. godina bila najsretnija do sada!

Ella Dvornik oprostila se od 2025. iskrenim osvrtom na izazove i pobjede godine.

Ella Dvornik oprostila se od 2025. godine objavom u kojoj je sažela sve kroz što je prošla – izazove, uspjehe i osobne preokrete.

"Prvo red je da se zahvalimo svemu u 2025. Pa ću se zahvalit vama koji ovo čitate, koji ste tu i koji ste prošli sve moje životne faze sa mnom, hvala vam! Drugo, moram napomenuti i ovo će zvučati čudno, ali 2025. mi je bila najsretnija godina u mom životu. A tu računam više faktora.

Iako je bilo godina prije gdje su mi se događale bolje stvari i životne promjene, desile bi se jedna dvije, a nekad su loše stvari te godine prevagnule te bolje – pa kad sve izračunam i izvažem, 2025. godina je bila prva godina u mom životu (koje se sjećam) da se istovremeno više bitnih faktora posložilo (i ništa se loše nije desilo). Moje mentalno zdravlje, moje fizičko zdravlje, moje loše navike, moja sloboda, racionalnost, razumijevanje, odnosi... više se toga dogodilo u ovoj jednoj godini nego ikad prije.

Ella Dvornik na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Bombastično izdanje s čipkom Meri Goldašić raspametilo pratitelje: "Brutalna od glave do pete!"

Sve ciljeve koje sam imala sam ostvarila, a desilo se i hrpa novih koje nisam planirala. Dopustila sam si riskirati sve što mi je držalo stabilnost za ono što me stvarno čini sretnom. Pred kraj godine sam ušla s novim pravilima, novom snagom, novim idejama, više kreativnosti i s više osmijeha i energije. I pošto sam od kraja 2021. prolazila dosta iscrpljujuće razdoblje, želim reć svima koji prolaze kroz teška vremena: da će stvarno proći, neće trajati zauvijek – dok god ste fokusirani na sebe i vlastitu sreću bit će vam dobro. Kad je vama dobro, dobro je i svima oko vas!

Okružite se ljudima koji isto tako misle, i ostavite neke ljude u ovoj godini! Ne poželite drugima loše, dopustite da te loše emocije postanu pozitivne. Gledajte tuđi uspjeh kao poziv da se trgnete, a ne da budete zavidni. Prestanite si govorit 'nije fer' ili 'blago njima'. Ugasite sve što u vama potiče negativnu energiju i misli: ljude, mjesta, profile, vijesti... Želim vam da se u 2026. natječete sa svojom 2025. verzijom, a ne tuđom. Ne možete kontrolirati ništa osim svojih misli i reakcija, tako da pustite da život teče kako teče i sve će se posložiti na svoje mjesto. Puno pusa i sretna vam 2026.!"

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Mini haljine, osmijesi i ples! Nives Celzijus s kćeri oduševila novogodišnjim videom

Podsjetimo, Ella i dalje prolazi kroz razvod od Charlesa Pearcea, s kojim dijeli skrbništvo nad djecom. Kćeri žive s ocem u Istri, dok Ella svaki drugi tjedan dolazi iz Zagreba kako bi bila s njima , situacija koju je u više navrata nazvala "najvećim apsurdom ikad".

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Simona Mijoković je Novu godinu provela daleko od blještavila: "Kada mislimo da je došao kraj..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što kažete na završetak serije koji je oborio rekorde pop-kulture? Fanovi i kritičari imaju podijeljena mišljenja

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bombastično izdanje s čipkom Meri Goldašić raspametilo pratitelje: "Brutalna od glave do pete!"