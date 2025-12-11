Ella Dvornik ove godine neće biti s kćerima za Božić: ''Već sam im pripremila poklone...''

Ella Dvornik otkrila je hoće li njene kćeri provesti Božić s njom ili bivšim suprugom Charlesom Pearceom.

Ella Dvornik s pratiteljima je na Instagramu podijelila božićni plan za ovu godinu.

Naime, objasnila je da je već nabavila božićne poklone za svoje kćeri Balie i Lumi, a i da će one Božić provesti s ocem Charlesom Pearceom u Istri.

''Ove godine Božić imaju curke s tatom, pa sam već pripremila poklone tako da kad odem krajem tjedna da imaju. Poklone sam smislila tako da ih skupa koriste. Nema poklona posebno za svaku. I svi su kreativne prirode da ih zabavljaju kroz dan kako će ih otvarati. Stalno se svađaju koja je što dobila pa mi se ovo čini kao najbolja opcija. Imate vi nešto zanimljivo smišljeno za ovu godinu?'', napisala je uz fotografiju poklona.

U rujnu ove godine detaljnije je pojasnila situaciju.

"Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu", napisala je iskrena Ella.

Ella i Charles zajedno su proveli deset godina. Vjenčali su se 2019. u Las Vegasu, a da se rastaju, objavili su još 2023. godine. Njihov brakorazvodni proces još nije gotov, a zbog toga što im je stalna adresa bila u Balama, ročišta brakorazvodne parnice održavaju se u Puli te su zatvorena za javnost.

