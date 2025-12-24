Ella Dvornik se javila iz grada ljubavi, tamo je proslavila rođendan

Ella Dvornik rođendan je proslavila daleko od Hrvatske, a sa prekrasne lokacije javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik ove je godine rođendan odlučila obilježiti daleko od svakodnevice – u Parizu.

Svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je kako uživa u francuskoj prijestolnici, a objavljenim fotografijama dala je naslutiti da je rođendansko putovanje spojila s modom, kavom i šetnjama gradom ljubavi.

Ella je podijelila nekoliko upečatljivih fotografija – od intimnog crno-bijelog trenutka uz šalicu kave, do modno vrlo zapaženih kombinacija na pariškim ulicama. Kožna jakna, mini suknja, čizme s platformom i elegantni detalji pokazali su njezin prepoznatljiv stil, koji i ovaj put nije prošao nezapaženo.

Ella Dvornik Foto: Instagram

''Hvala svima na lijepim željama za rođendan i što ste mi poželjeli sve najbolje. Meni je već sve najbolje, pa ću podijeliti vaše želje s drugima kojima želim istu razinu najboljeg. Sretan rođendan svim Jarčevima i puno sreće onima koji su u vezi s njima. Puno pusa iz Pariza, tu sam do iduće godine'', napisala je.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram

