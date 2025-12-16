Ella Dvornik pokazala što joj je misteriozni muškarac s njezinih fotki poklonio za Božić!

Ella Dvornik na društvenim se mrežama pohvalila poklonom kojim je, suditi prema njezinom opisu, oduševljena.

Naša influencerica i poduzetnica Ella Dvornik pohvalila se na društvenim mrežama kako je Božić u njezin dom stigao ranije.

Naime, u Instagram priči pokazala je simpatičan poklon koji joj je donio, nitko drugi nego Meštar, kako naziva tajanstvenog muškarca, za kojeg mnogi sumnjaju da joj je partner.

Na fotografiji koju je objavila, vide se dva nesvakidašnja plišanca – šareni, veseli i punog karaktera, s izraženim očima i zubima.

''Meštar mi je donio Božićni poklon! Obožavam ih'', napisala je oduševljeno uz fotku.

Iako se o njezinom Meštru jako malo zna, Ella ga često spominje i pokazuje u objavama na Instagramu, no njegov identitet i dalje vješto skriva od javnosti. Jasno je, ipak, da među njima vlada bliskost, a čini se i da zna točno što ju može razveseliti.

Nedavno je snimila je svoj dom i pokazala kako ga je pretvorila u toplu, čarobnu oazu za Božić, a jedan detalj posebno je dirnuo njezine pratitelje. Više saznajte OVDJE.

Znate li kako je Ella dobila ime? Iza svega se krije glazbena priča koju malo tko zna. O tome smo pisali OVDJE.

