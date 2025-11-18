Kako je Ella Dvornik dobila ime? Iza svega se krije glazbena priča koju malo tko zna

Danijela Dvornik otkrila je kako su ona i Dino Dvornik inspiraciju za ime kćeri pronašli u jednoj američkoj pjevačici i bubnjarici.

Ella Dvornik jedna je od najpoznatijih hrvatskih influencera, a u centar pozornosti je došla još u tinejdžerskim danima kada je odrasla pod budnim okom Dine i Danijele Dvornik.

Njezino ime moglo se čuti još u pjesmi "Ella Ee" njezinog oca, kralja hrvatske funk glazbe, no mnogi ne znaju kako je inspiraciju za ime dobila od jedne američke pjevačice.

Tu informaciju je otkrila Danijela Dvornik na Instagramu, podijelivši nastup pjevačice Sheile E. a pjesmom "A Love Bizarre".

"Postoji jedna istinita priča koju sigurno ne znate. SHELLA E je imala ovaj hit koji joj Prince napisao, a inače ona mu je bila i bubnjar u bendu. Dino ih je obožavao. Stoga, ako SHELLA E oduzmete prva 2 slova u imenu, ostati će Ella E. Tako se Ella trebala zvati. Ali kako smo živjeli na brdovitom Balkanu, ime su joj često mijenjali u Elaje… Elai… bilo je problema. Pa smo joj odlučili ostaviti samo Ella. Dakle, nije dobila ime po istoimenoj pjesmi, jer je Ella E nastala prije nego se Ella rodila, ali je pjesma definitivno u refrenu nastala po njenom originalnom imenu", napisala je Danijela uz nastup Sheile E.

Koliko je bila utjecajna Sheila E., pokazuje i lista magazina Rolling Stone, koji ju je svrstao na 58. mjesto 100 najvećih bubnjara svih vremena, a kao prva bubnjarica u mainstream pop glazbi dobila je nadimak Kraljica bubnjeva. Bila je u vezi s Carlosom Santanom i Princeom, s kojim je bila zaručena do kraja 1989. godine. Zanimljivo, njezin brat Peter Escovedo III. je biološki otac Nicole Richie, no kako se nije mogao financijski brinuti za nju, dozvolio je prijateljima Lionelu Richieju i Brendi Harvey da ju posvoje kada je imala tri godine.

