Hrvatski glazbenici otkrili koje su im najdraže domoljubne pjesme: ''Ja sam dijete rata i svaki put kad čujem...''

Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje prisjetili smo se nekih od najljepših pjesama posvećenih domovini. Naš Gordan Vasilj pitao je domaće glazbene zvijezde koje su im omiljene domoljubne pjesme ratnih devedesetih.

Pjesma ''Moja domovina'', koju je otpjevao hrvatski bend aid, mnogima je i danas najdraža domoljubna pjesma. U srca našeg naroda uselila se '91., i ondje ponosno živi i danas.

''Moja domovina', to je standard, to je isto kao da pitaš za himnu. Ali meni se jako dopala Josipa Lisac ''Sloboda i mir'', to nije standardna domoljubna pjesma, ali je odlična i baš bih volio da je nekad zavrtite i pozdravljam Josipu'', kaže Tony Cetinski.

''Ja volim sve domoljubne pjesme jer sam domoljub, ali istaknuo bih 'Moju domovinu' i 'Croatia' grupe Dalmatino'', govori Zdravko Sunara iz Dalmatina.

''Moja domovina'' je meni definitivno broj jedan iz više razloga. Znači tekst je savršen, s druge strane napravljena je baš u vrijeme kad je trebala hrvatskom narodu. Ja sam bio dijete u to vrijeme, ali sad kad vratim film koliko je ta pjesma u to vrijeme značila ljudima i nekako sinergija svih tih naših najjačih vokala'', dodaje Josip Ivančić.

Galerija 7 7 7 7 7

In Magazin: Domoljubne pjesme - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Domoljubne pjesme - 5 Foto: In Magazin

Godine 1991. i Tomislav Ivčić je pjesmom molio "Zaustavite rat u Hrvatskoj'', koja je dospjela i na listu najslušanijih pjesama američke top ljestvice Billboard. Te iste teške, ratne godine, Ivčićev polubrat Đani Maršan otpjevao je "Bože čuvaj Hrvatsku".

''Jedna lijepa pjesma, mekana, topla. Pjesma koja ima jednu poruku topline i to mi se sviđa'', kaže Petar Grašo.

Simbol domoljublja neplanirano je postala kultna ''Mojoj majci" Prljavog kazališta.

In Magazin: Domoljubne pjesme - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Domoljubne pjesme - 7 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Ivan Šarić dirnuo emotivnom porukom sinu: "Ušao si u život odmah u borbu..."

''Ja ću izuzeti pjesmu 'Croatia', jer sam je ja napisao, da ne ispadnem hvalisavac. Meni je jako draga 'Mojoj majci' od Prljavog kazališta. Iako u toj priči ima 20 opakih pjesama koji su rasni hitovi, ali ona mi je nešto posebno'', kaže Ivo Jagnjić iz Dalmatina.

Naša glazbena diva Doris Dragović u svojoj karijeri ima dva domoljubna dragulja ''Dajem ti srce'' i ''Ovo je naša krv''.

''Ne znam koja mi je bolja. Svaka na svoj način prikazuje tu snažnu emociju i svaka ima svoju nekakvu poruku, a opet sve vodi u isto srce, u isti centar, da tako kažem i jako me veseli to što imam obje, to je nekako moje bogatstvo.''

In Magazin: Domoljubne pjesme - 10 Foto: In Magazin

In Magazin: Domoljubne pjesme - 11 Foto: In Magazin

''S obzirom da sam ja dijete rata, ja sam '81. godište, ja sam nažalost '91. morao otići iz Osijeka, mi smo otišli u Čakovec kao prognanici. I svaki put kad čujem pjesmu 'Dajem ti srce' nekako se vratim u taj period svog djetinjstva i koliko god grozan on bio ipak nekako kroz pjesmu bude ti toplo oko srca'', govori Mario Roth.

''Ne dirajte mi ravnicu'', ''Bili cvitak'', ''Hrvatine'', ''Od stoljeća sedmog'', ''Zemlja dide mog'', ''Lijepa li si'', ''Croatio, iz duše te ljubim'' - samo su dio duge liste pjesama otpjevanih Hrvatskoj.

''Najdraža domoljubna je 'Neću izdat ja Boga nikada' zato što je u toj pjesmi sve. U toj pjesmi je i ljubav prema ženi, ljubav prema djetetu, ljubav prema obitelji, ljubav prema Bogu, prema svim mogućim ljudima. Znači Bog je taj koji ti kaže ne radi pogrešne stvari. Ako ne izdaš Boga sigurno nećeš raditi probleme i gluposti'', kaže Nenad Ninčević.

Strahote rata nijedna pjesma nije mogla ublažiti, ali domoljublje je tih godina pjesmom izrazio cijeli niz glazbenika. Bio je to njihov doprinos stvaranju domovine.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Celebrity Otac joj je bio dragovoljac: Naša pjevačica odala je počast poginulim braniteljima

Pogledaji ovo Celebrity ''Jesi li ti njegov izgubljeni brat?!'' Naš influencer pozirao s bivšim vatrenim