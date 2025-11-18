''Jesi li ti njegov izgubljeni brat?!'' Naš influencer pozirao s bivšim vatrenim

Susret jednog od najpopularnijih domaćih influencera i proslavljenog hrvatskog nogometaša izazvao je pravu buru reakcija na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama proširile su se fotografije influencera Marca Cuccurina i proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, a susret dvojice poznatih lica odmah je izazvao veliki interes njihovih pratitelja.3 vijesti o kojima se priča gradi svoj put Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla pogled unatrag Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju ''meni si 10/10'' Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''
Marco je u objavi istaknuo kako mu je velika čast upoznati jednog od najomiljenijih hrvatskih reprezentativaca, dok je njihov susret zabilježen u opuštenoj atmosferi, uz puno osmijeha i dobre energije.
Marco Cuccurin i Ivan Rakitić - 1 Foto: Instagram
No, ono što je posebno zapalilo društvene mreže nisu samo lijepe riječi, već – njihova sličnost. Komentari fanova samo su se nizali:
''Ajme kako ste slični!'', ''Je l' si ti to davno izgubljeni brat?'', ''Kao rođena braća!''.
S njima je pozirala i Rakitićeva supruga Raquel Mauri.
Marco je za Rakitiće imao samo riječi hvale.
''Upoznao sam jednog od najvećih reprezentativaca Lijepe naše - našeg Rakitića. Taman uoči prolaska na Svjetsko vidjeti ovakvu legendu je baš najež. Oduševio me jednostavnošću, a i činjenicom da je on prvi prišao meni da se upozna iako je jedino realno da ja priđem njemu i da ga pitam za sliku što sam kasnije i učinio. Šalu na stranu, nisam ni znao da se obitelj Rakitić bavi proizvodnjom svog vina koje je iskreno brutalno, a još je i bolje kada znaš koliko su zapravo jednostavni i koliko se u njemu i Raqueli osjeti ljubavi. Ma bravo za sve! Također Raquele kaže da smo kao braća pa i to uzimam kao kompliment.''
Marco Cuccurin - 1 Foto: Marco Cuccurin/Instagram
Raquel Mauri, Ivan Rakitić Foto: Instagram
Mnogi su primijetili da obojica imaju sličan stil, frizuru i izraz lica, pa ne čudi što se usporedbe nisu zaustavljale.
Galerija 22 22 22 22 22
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ovakvu je dosad nismo vidjeli: Zabrinjavajuće izdanje pjevačice ne prestaje se komentirati
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Znate li koliko je visoka naša misica? Zbog svojih centimetara sama se našalila na svoj račun