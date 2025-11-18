''Jesi li ti njegov izgubljeni brat?!'' Naš influencer pozirao s bivšim vatrenim

Susret jednog od najpopularnijih domaćih influencera i proslavljenog hrvatskog nogometaša izazvao je pravu buru reakcija na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama proširile su se fotografije influencera Marca Cuccurina i proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, a susret dvojice poznatih lica odmah je izazvao veliki interes njihovih pratitelja.

Marco je u objavi istaknuo kako mu je velika čast upoznati jednog od najomiljenijih hrvatskih reprezentativaca, dok je njihov susret zabilježen u opuštenoj atmosferi, uz puno osmijeha i dobre energije.

Marco Cuccurin i Ivan Rakitić - 1 Foto: Instagram

No, ono što je posebno zapalilo društvene mreže nisu samo lijepe riječi, već – njihova sličnost. Komentari fanova samo su se nizali:

''Ajme kako ste slični!'', ''Je l' si ti to davno izgubljeni brat?'', ''Kao rođena braća!''.

S njima je pozirala i Rakitićeva supruga Raquel Mauri.

Marco je za Rakitiće imao samo riječi hvale.

''Upoznao sam jednog od najvećih reprezentativaca Lijepe naše - našeg Rakitića. Taman uoči prolaska na Svjetsko vidjeti ovakvu legendu je baš najež. Oduševio me jednostavnošću, a i činjenicom da je on prvi prišao meni da se upozna iako je jedino realno da ja priđem njemu i da ga pitam za sliku što sam kasnije i učinio. Šalu na stranu, nisam ni znao da se obitelj Rakitić bavi proizvodnjom svog vina koje je iskreno brutalno, a još je i bolje kada znaš koliko su zapravo jednostavni i koliko se u njemu i Raqueli osjeti ljubavi. Ma bravo za sve! Također Raquele kaže da smo kao braća pa i to uzimam kao kompliment.''

Marco Cuccurin - 1 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Raquel Mauri, Ivan Rakitić Foto: Instagram

Mnogi su primijetili da obojica imaju sličan stil, frizuru i izraz lica, pa ne čudi što se usporedbe nisu zaustavljale.

