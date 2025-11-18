Znate li koliko je visoka naša misica? Zbog svojih centimetara sama se našalila na svoj račun

Laura Gnjatović našalila se na svoju visinu na društvenim mrežama s Miss Universe Kazakhstana.
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović odbrojava zadnje dane do finala izbora u Tajlandu na kojem slovi kao jedna od favoritkinja za pobjedu.
Publiku je osvojila svojim osobinama i ljepotom, a čini se da u njenom humoru i otvorenom duhu uživaju i ostale misice s izbora.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR
Naime, Miss Universe Kazakhstana podijelila je video koji je mnoge nasmijao, a tema je visina.
Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 2 Foto: Instagram
Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 3 Foto: Instagram
Naša Laura visoka je čak 191 centimetar, dok je Kazahstanka visoka ''tek'' 170 centimetara.
''Osjećaj naše razlike u visini'', piše u videu u kojem je Kazahstanka snimljena iz ptičje, a naša Laura iz žablje perspektive.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Laura Gnjatović Foto: Instagram
