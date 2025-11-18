Znate li koliko je visoka naša misica? Zbog svojih centimetara sama se našalila na svoj račun

Laura Gnjatović našalila se na svoju visinu na društvenim mrežama s Miss Universe Kazakhstana.

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović odbrojava zadnje dane do finala izbora u Tajlandu na kojem slovi kao jedna od favoritkinja za pobjedu.

Publiku je osvojila svojim osobinama i ljepotom, a čini se da u njenom humoru i otvorenom duhu uživaju i ostale misice s izbora.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Naime, Miss Universe Kazakhstana podijelila je video koji je mnoge nasmijao, a tema je visina.

Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 2 Foto: Instagram

Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 3 Foto: Instagram

Naša Laura visoka je čak 191 centimetar, dok je Kazahstanka visoka ''tek'' 170 centimetara.

''Osjećaj naše razlike u visini'', piše u videu u kojem je Kazahstanka snimljena iz ptičje, a naša Laura iz žablje perspektive.

Visina je Lauri nedavno stvorila i problem na natjecanju, što se dogodilo pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Iako se često zezaju i druže, misicama na izboru nije lako. Svakodnevno imaju brojne obveze, ustaju u 5 ujutro, a kako izgleda jedan dan ispričala je Laura za IN magazin. Video pogledajte OVDJE.

Koliko će zaraditi naša misica ukoliko pobijedi? Osim titule, čekaju je i mnoge obveze, više pročitajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

