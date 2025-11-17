Naša misica javila nam se iz Tajlanda: ''Digla sam Hrvatsku na noge, a nije ni nogomet ni vaterpolo!''

Naša predstavnica Laura Gnjatović slovi kao jedna od favoritkinja. Zadranka visoka 191 centimetar, s dubrovačkom adresom, otkrila nam je što se od natjecateljica traži te kakva je atmosfera među čak 120 ljepotica iz cijelog svijeta. Detalje je ispričala našem Davoru Gariću.

''Dobro večer svim gledateljima IN Magazina Nove TV. Ja sam Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske 2025., i javljam vam se iz dalekog Tajlanda, evo u 23 sata navečer.''

Naša predstavnica na svjetskom izboru Miss Universe, Laura Gnjatović, izazvala je reakcije širom svijeta, a mnogima je favorit za pobjedu. Za oko im je zapelo njenih 191 centimetar visine, ali i ljepota, besprijekoran hod i karizma. Laura, kažu, ima cijeli paket.

''Imam, naravno, očekivanja — velika očekivanja — ali sam isto tako spremna i na apsolutno nikakav plasman, i na mogućnost najgoreg plasmana. S druge strane, znam da imam svoju državu iza sebe, koja sve ovo prati, gleda vjerno i pomno, koja mi toliko podrške šalje da je to nešto nevjerojatno. Vi nemate pojma koliko sam ja zahvalna Bogu i vama što se mogu svako jutro probuditi uz četiri milijuna novih poruka podrške i koliko je to motivirajuće. S druge strane, nije da se nadam nečemu; neću se previše razočarati ako ne donesem doma nikakav plasman, jer svi znamo kakva je igra ovdje u pitanju.''

Ta nemilosrdna igra podrazumijeva i cjelodnevni iscrpljujući rad.

''Mi smo praktički ujutro na nogama od 5 sati pa do navečer, do 22 sata, i u cijelom danu imamo zilijun obaveza — od posjećivanja raznoraznih mjesta, jako malo vremena za šminkanje i presvlačenje, sve ono što je, naravno, svakoj curi najbitnije. Od jutra do sutra smo na nogama, ne stajemo doslovce, i jedva čekamo nakon cijelog dana doći u sobu i dignuti noge u zrak, jer su nam svima od hodanja u štiklama poprilično natečene… hahaha… ali evo, preživljavamo! Sve je super, atmosfera je odlična.''

Ova medicinska sestra na hitnoj u Dubrovniku itekako ima razumijevanja za druge, pa tako i za svih 119 kandidatkinja s kojima je u ringu i borbi za titulu najljepše.

''Cure su međusobno poprilično prijateljski nastrojene, iako se u nekim situacijama vidi ta kompetitivnost i osviještenost, jer su, naravno, sve cure tu s istim ciljem i svaka je svakoj konkurencija. Ali ja iskreno uopće ne idem za tim, ne marim za to; ja sam prema svima apsolutno jednaka. Pokušavam sa svima biti korektna, fer, nježna, topla i draga, kakva jesam i inače, zato što stvarno smatram da od grubosti ne dobivamo apsolutno ništa.''

Žiri prati svaki njihov korak, a od kandidatkinja se očekuje samo jedno.

''A to je da budemo profesionalne, zato što se i sam pristup ovome itekako mjeri i gleda. Imamo i pozitivne i negativne bodove koje dobivamo na osnovi našeg zalaganja.''

Lauru na društvenim mrežama obožavatelji obasipaju pohvalama zbog njezine opuštenosti. Svima je najzabavnija činjenica da je jedna takva ljepotica opuštena poput obične djevojke iz susjedstva. To je pokazala i dok je za IN Magazin snimala ovaj video nakon cjelodnevnih aktivnosti.

Iako uživa na Tajlandu, ova dvadesettrogodišnjakinja jedva čeka vratiti se svojem poslu i uobičajenim aktivnostima, no čini se da bi sve to mogla raditi s krunom najljepše na svijetu.

''Meni je već dovoljan plasman to što sam uspjela cijelu Hrvatsku okupiti i dignuti na noge zbog jednog ovakvog prekrasnog, ali u isto vrijeme i čudnog iskustva. Jer realno, nije ni nogomet ni vaterpolo, a ovoliko je popraćeno, tako da hvala vam od srca svima.''

''Hvala vam svima od srca, sve vas užasno volim, poštujem, šaljem vam puno, puno pozdrava s Tajlanda i nadam se da se uskoro vidimo, ako Bog da, s nekakvim plasmanom.''

