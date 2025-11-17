Ovakvu je nikad nismo vidjeli: Zabrinjavajuće izdanje pjevačice ne prestaje se komentirati

Glumačka i pjevačka zvijezda Ariana Grande na dodjeli nagrade Governors Awards izazvala je sve veću brigu zbog svog izgleda.

Ariana Grande ponovno je u središtu pozornosti, ali ovoga puta ne zbog glazbe ili filmskih projekata, već zbog svog izgleda.

Na svečanoj dodjeli Governors Awards u Los Angelesu, 32-godišnja pop zvijezda i glumica iz filma "Zlica" prošetala je crvenim tepihom u raskošnoj ružičastoj haljini, no njezin vidljivo mršaviji stas zabrinuo je njezine pratitelje.

Grande je na event stigla u predivnoj, pastelno ružičastoj jednostavnoj haljini ukrašenoj decentnim kristalnim aplikacijama. Dizajn, koji podsjeća na vintage glamur Hollywooda, istaknuo je njezinu figuru, možda i više nego što su obožavatelji očekivali.

Na fotografijama se vidi uski struk, naglašene ključne kosti i vrlo vitke ruke, pa su društvene mreže ubrzo preplavili komentari zabrinutih fanova.

Mnogi su primijetili kako se Grande posljednjih mjeseci značajno promijenila fizički, što je već ranije izazvalo rasprave među fanovima. Usprkos tome, pjevačica je još prošle godine javno molila fanove da se suzdrže od komentiranja tjelesnog izgleda, objašnjavajući da "najzdraviji period u životu ne mora uvijek izgledati onako kako drugi zamišljaju".

"Ne treba uspoređivati nečije tijelo danas s onim kako je izgledalo prije. Nikada ne znate kroz što netko prolazi", ispričala je pjevačica koja je trenutno promovira film "Zlica Zauvijek", koji je navodno uključivalo rigorozan raspored snimanja i priprema.

Još otkako se pojavila na sceni, Grande je morala mijenjati izgled. Već na početku svoje glumačke karijere bila je prisiljena smršaviti i konstantno bojati i posvijetljivati kosu, što je na koncu dovelo do slabljenja kose i nošenja umetaka. Ipak, njezine fotografije posljednjih mjeseci mogle bi zabrinjavati i one najvjernije fanove koji uvjeravaju kako je s Grande sve u redu.

Grande vjerojatno pripada nizu glumica koje su naglo smršavile posljednjih mjeseci. Više o tome pročitajte OVDJE.

O njezinoj glumačkoj karijeri više pročitajte OVDJE.

