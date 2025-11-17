Tko je Njemica kojoj je duboki dekolte zadao glavobolje pred objektivima fotografa?

Haljina sa šljokicama bila je prava vizualna atrakcija, ali duboki dekolte zadao joj je više posla nego što je planirala.
Na svečanoj premijeri druge sezone serije "Landman" u Berlinu, pažnju okupljenih i fotografa privukla je 46-godišnja glumica Yvonne Woelke – i to ne samo zbog svog glamuroznog izdanja.
Yvonne se na crvenom tepihu pojavila u blještavoj plavoj haljini prekrivenoj šljokicama, koja je imala duboki dekolte i tanke naramenice.
Haljina je laskavo naglasila njezinu figuru, no u jednom trenutku postala je i pomalo nezgodna – dekolte joj se oteo kontroli, pa je glumica nekoliko puta morala posegnuti rukama kako bi sve ostalo na mjestu.
Unatoč malom modnom izazovu, Yvonne se samouvjereno nasmiješila kamerama i nastavila pozirati.
Tko je zapravo Yvonne Woelke?
Njemačka glumica Yvonne Woelke, koja je na crvenom tepihu izazvala pravu pažnju, iza sebe ima bogatu i raznoliku karijeru.
Bavila se manekenstvom od malih nogu, a titulu "Miss Njemačke" osvojila je 1999. godine, piše Bild.de. Upravo joj je taj izbor poslužio kao odskočna daska za ulazak u svijet glume, piše na njezinoj službenoj stanici.
Prema podacima s njezine službene stranice, pohađala je glumačku obuku, koju je uspješno završila 2003. godine. Već tada je stjecala iskustvo kroz glumačke i reklamne projekte. Publika je pamti iz popularnih njemačkih serija poput "Tatort", "Alarm für Cobra 11", "Verbotene Liebe" , "Pastewka", "Schmetterlinge im Bauch", "Die Rettungsflieger", "Meine wunderbare Familie".
Na službenim stranicama stoji i da ima diplomu iz marketinga i komunikacija te da je bila u reality emisijama.
Aktivna je i na društvenim mrežama – njezin Instagram prati više od 130 tisuća ljudi, gdje dijeli trenutke iz karijere i privatnog života.
