Ubojiti dekolte Jennifer Lopez bio je samo dodatni wow-efekt ove očaravajuće haljine!

Na glamuroznoj dodjeli u Hollywoodu Jennifer Lopez zablistala je u haljini koja je naglasila svaki detalj njezine figure.

Na crvenom tepihu svečane dodjele u Los Angelesu okupila su se brojna poznata lica iz svijeta filma, glazbe i mode. Među njima jedna dama posebno je plijenila pažnju – Jennifer Lopez.

Glumica i pjevačica pojavila se u spektakularnoj crno-bijeloj korzet-haljini, čiji je kroj u obliku pješčanog sata naglasio njezinu zavidnu figuru.

Jennifer Lopez Foto: Afp

Iako je u 56. godini, Jennifer je izgledala besprijekorno – duboki dekolte, baršunaste duge rukavice i voluminozna suknja u nježnoj nijansi stvarali su dojam glamura s dozom drame.

Haljina je bila savršeno osmišljena za crveni tepih – očaravala je iz svih kutova, s prednje strane isticala siluetu, dok je stražnji dio otkrivao elegantne vezove i raskošnu dugu suknju.

Jennifer je s lakoćom dominirala te večeri, pozirajući samouvjereno i graciozno pred objektivima.

Lopez i Ben Affleck nedavno su iznenadili prisnim ponašanjem na premijeri zajedničkog filma u New Yorku, što je potaknulo šuškanja o pomirenju. Više o tome pisali smo OVDJE.

