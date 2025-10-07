Prisni zagrljaji i nježni pogledi Lopez i Afflecka godinu dana nakon razvoda: ''Gospode, opet će sve početi!''

Jennifer Lopez i Ben Affleck iznenadili su prisnim ponašanjem na premijeri zajedničkog filma u New Yorku, što je potaknulo šuškanja o pomirenju.

Jennifer Lopez i Ben Affleck iznenadili su zajedničkom pojavom na premijeri svog novog filma "Kiss Of The Spider Woman" u New Yorku.

Fotografirani su u intimnom razgovoru, i to nešto više od godinu dana otkako je ona podnijela zahtjev za razvod.

Dinamični duo razmjenjivao je osmijehe gledajući se u oči, nakon što je Lopez nedavno javno pohvalila Afflecka zbog pomoći u realizaciji filma.

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 6 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 4 Foto: Profimedia

Bio je to njihov prvi zajednički istup na crvenom tepihu otkako je njihov razvod službeno okončan početkom siječnja, nakon dvije godine braka.

Njihovo prisno pojavljivanje potaknulo je šuškanja među obožavateljima o mogućem pomirenju. Jedan je korisnik na društvenoj mreži X objavio.

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 3 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 2 Foto: Profimedia

"Gospode... opet će sve početi", "Oni idu kući zajedno", "Dvije toksične osobnosti koje ne mogu biti zajedno, ali ni razdvojeni", "Zanimljiv govor tijela", samo je dio komentara.

Lopez je na crvenom tepihu zasjala u dramatičnoj haljini Harrisa Reeda s naglašenim korzetom koji je istaknuo njezine obline.

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 1 Foto: Profimedia

Affleck je, s druge strane, izgledao elegantno u tamnoplavom odijelu i bijeloj košulji, a s bivšom suprugom pozirao je s rukom oko njezina struka.

Ben Affleck i Jennifer Lopez - 1 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez, Ben Affleck Foto: Profimedia

Lopez inače igra glavnu ulogu u ovom glazbenom filmu, dok Affleck ima ulogu izvršnog producenta preko svoje produkcijske kuće Artists Equity.

Prije same projekcije Lopez je zahvalila bivšem suprugu prilikom predstavljanja filma.

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 7 Foto: Profimedia

"Hvala vam svima što ste ovdje večeras. Hvala, Bene – ovaj film ne bi bio snimljen bez tebe i bez Artist Equityja", izjavila je, prema pisanju magazina People.

