Priča o najpoznatijem putničkom vlaku na svijetu po kojem je napisan i jedan od bestseler krimića

Orient Express bio je jedan od najpoznatijih vlakova na svijetu, a mi smo istražili sve detalje o izgledu, nastanku te budućnosti ovog legendarnog vlaka.

Kad netko spomene romantiku putovanja, glamur i mistiku starih doba, ime ''Orient Express'' gotovo instinktivno budi maštu.

Ideja koju je utkao belgijski inženjer i poduzetnik Georges Nagelmackers bila je jednostavna, a ipak dalekosežna: stvoriti vlak koji bi spojio zapadnu Europu s istokom — i to u raskošnom stilu.

Prvi put je uspostavljen 1883. godine, kao Express d’Orient od Pariza do Beča, da bi ubrzo ruta bila proširena do Istanbula (tada Carigrada).

U narednim desetljećima, Orient Express postao je prestižna transkontinentalna veza, poznata po luksuznim spavaćim vagonima, restoranskim vagonima s vrhunskom gastronomijom i putnicima iz svijeta aristokratije, diplomacije i visokog društva.

Vlak je često prolazio kroz München, Beč, Budimpeštu, Bukurešt i razne stanice, spajajući kontinente i kulture.

Tijekom 20. stoljeća, uslijed svjetskih ratova, političkih pomicanja i tehnoloških promjena, taj mitski vlak morao je ustupiti mjesto novim načinima putovanja. Redovna linija pratila je pad, a konačni odlazak s redovne usluge uslijedio je sredinom 20. stoljeća.

No i nakon toga, ime ''Orient Express'' nije zaboravljeno — ono je postalo likom u literaturi, filmu i snovima putnika.

Orient Express ne živi samo u knjigama i arhivima — njegova aura prošla je u svijet fikcije, gdje se vlak pojavljuje kao pozornica radnje, tajne i zavjete. Najpoznatiji primjer: Murder on the Orient Express (Ubojstvo u Orient Expressu) autorice Agathe Christie — kriminalistički klasik smješten upravo u taj kraljevski vlak.

Originalni Orient Express, u svojoj izvornoj funkciji, prestao je prometovati u redovnom režimu 2009. godine, iako su zadnji dionici privremeno već bili smanjeni mnogo prije toga. Još ranije, linija Pariz–Istanbul ukinuta je 1977. godine, a potom su uslijedile redukcije na kraće dionice.

Ipak, duh vlaka nije nestao — kroz privatne inicijative, brendove, restauracije i nostalgiju, Orient Express je ostao živa legenda. Danas, pod vodstvom hotelske grupacije Accor, Orient Express proživljava svoju renesansu.

Novi projekt naziva se La Dolce Vita Orient Express i prometuje unutar Italije, kroz pažljivo birane itinerere koji slavodobitno spajaju krajolike, kulturu, dizajn i gastronomiju.

Putnici će moći iskusiti desetke ruta kroz talijanske regije, prolazeći kroz povijesne gradove, vinograde, dvorce i slikovite krajolike.

Restaurirano je 17 originalnih vagona iz 1920-ih i 1930-ih kojima će se vratiti sjaj starih dana — no uz moderne pogodnosti i luksuzan dizajn.

Gastronomija je ključ: u ponudi su Michelinovi kuhari, kulinarski doživljaji inspirirani talijanskom tradicijom.

Ovaj projekt nije isto što i Venice Simplon-Orient Express, koji je inače privatna inicijativa i djeluje pod brendom Belmond.

Ponovno pokretanje ''klasične'' rute Pariz–Istanbul najavljeno je za kraj 2026. godine, u planu su vlakovi koji će voziti na tom povijesnom tragu.

Koliko košta vožnja?

Jednonoćne rute počinju s otprilike od € 3.060 po osobi. U ekskluzivnijim itinererima (npr. više dana, tematske rute) cijene mogu doseći € 14.160 po osobi. Za rutu ''La Dolce Vita: Rome → Venice → Portofino'' spominje se cijena od € 3.500 po osobi, po noći kao početna cijena za deluxe kabinu.

Za vlak Venice Simplon-Orient Express (klasična luksuzna verzija, koju danas upravlja Belmond) cijene počinju s otprilike od £ 3.800 (oko € 4.450) po osobi za Twin Cabin (dvokrevetna kabina). Za ''Grand Suite'' cijene mogu ići čak do £ 8.400 (oko € 9.800) i više, ovisno o ruti.

Na primjer, ruta Pariz → Venecija (jedna noć) u osnovnoj kabini često je oglašena od oko £ 3.885 (~ € 4.500) po osobi (dvokrevetno).

I dok njegova ''nova era'' polako dobiva oblik — u Italiji, kroz La Dolce Vita projekt, a s planovima i za čitavu transkontinentalnu rutu — postaje jasno da priča ovog vlaka ne završava.

