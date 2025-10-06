Tko je chef Mario Mandarić, koji je uzburkao javnost svojim posljednjim potezom?

Chef Mario Mandarić od buntovnog metalca postao je chef s Forbesove liste koji gradi bunare u Africi.

Mario Mandarić danas je jedno od najpoznatijih imena hrvatske gastronomije, a svojim posljednjim potezom uzburkao je hrvatsku javnost.

Naime, obznanio je kako je postao vlasnik registriranih žigova "Kult Plave Kamenice" i "Plava Kamenica".

Ono što najviše čudi jest da gastroportal koji se nerijetko u svojim recenzijama postavljao kao autoritet u ugostiteljstvu te koji koristi ime ''Kult Plave Kamenice'' nije učinio osnovnu stvar, a to je zaštita svog naziva i brenda. Više čitajte OVDJE.

Tko je Mario Mandarić?

Odrastao je u Omišu, a rođen je 1991. godine. Splitski kuhar s tetovažama i buntovnim duhom u mladosti je bio sve samo ne uzoran učenik.

''Ja sam bio užasan u školi… Katastrofa. Bio sam stvarno loš. Ispalo je dobro, srećom!'' rekao je jednom za IN magazin.

"Profesorica iz kuharstva me srušila na godini i rekla mi da nikad neću biti kuhar. Onda sam se ispisao iz škole", rekao je jednom za Index.

"Počeo sam besplatno raditi po restoranima okolo da naučim osnove, a onda sam se javio za posao na jednom kruzeru koji ide od Splita do Dubrovnika. Bila je dobra plaća, a brod ide tjedan dana od Splita do Dubrovnika. Razmišljam, ako i ne zadovoljim, neće me baciti u more. Ipak, zadovoljio sam i tu izdržao cijelu sezonu. To je bilo kad sam imao 17 godina", kaže.

No, upravo ga je ta tvrdoglava strana odvela prema vrhu. Nakon godina rada po kuhinjama u Hrvatskoj Mario je odlučio iskušati sreću u svijetu – radio je u Tajlandu, imao vlastiti restoran i brusio zanat u slavnom britanskom restoranu The Fat Duck, koji nosi tri Michelinove zvjezdice.

Po povratku u domovinu postao je glavni kuhar splitske Kinoteke, a zatim i chef prestižnog zagrebačkog restorana Noel.

Njegova kulinarska filozofija počiva na jednostavnom, ali snažnom načelu: ništa se ne baca. Mario je veliki zagovornik zero-waste pristupa i jedan od rijetkih hrvatskih kuhara koji aktivno govori o problemu bacanja hrane.

Iza Mandarićevih tanjura krije se i veliko srce. Osim što svakodnevno inspirira nove generacije kuhara, Mario svoj utjecaj koristi i za humanitarne projekte — izgradio je bunare u Africi i pomaže lokalnim zajednicama kroz održive inicijative. Zbog takvih pothvata Forbes ga je uvrstio među 30 najutjecajnijih mladih Europljana mlađih od 30 godina.

''Odemo tamo možda svakih nekoliko godina vidjeti kako to napreduje, ali dosta je to teško proći i vidjeti. Kad vidiš odrasle ljude od 70 godina kako plaču od sreće jer vide vodu ispred sebe, ne znaš što da kažeš... Ja sam stvarno ponosan što smo došli do toga da se, nakon što smo izgradili jedan bunar, javljaju ljudi da uspijemo srušiti tu cijenu i da dođemo do toga da smo u dvije godine sagradili 200 bunara jer jedan bunar utječe na živote više od 450 ljudi tamo'', rekao je za IN magazin.

Prošle godine Mario je postao otac djevojčice Mije, a dobio ju je sa suprugom Mateom.

''Vodimo je svugdje sa sobom, otkad se rodila. Naravno da dobro jede, mala ima dva restorana, mora dobro jesti'', dodao je.

Matea i Mario vjenčali su se u Las Vegasu 2022. godine.

"Bilo je baš lijepo. Imali smo Elvisa koji je pjevao sa strane, baš je bilo top", ispričali su u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem se Mario natjecao 2023. godine.

