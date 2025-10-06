Kandidatkinju ispalu iz MasterChefa mnogi ne bi povezali s ovim sportom, a danas je i međunarodna sutkinja

Iako je bila prva koja je napustila MasterChef, Bojana Banda osvojila je gledatelje svojom toplinom, šarmom i zanimljivom životnom pričom. Profesorica engleskog jezika, međunarodna sutkinja za bilijar i ljubiteljica talijanske kuhinje otvoreno je progovorila o iskustvu u showu, emocijama nakon ispadanja i planovima koji je čekaju.

Iako je bila prva koja je napustila show, Bojana Banda ostavila je snažan dojam na žiri i gledatelje. Profesorica engleskog jezika, međunarodna sutkinja za bilijar i strastvena zaljubljenica u talijansku kuhinju, pokazala je da MasterChef nije samo kulinarski izazov, nego i prilika da se otkriju novi dijelovi sebe.

Od kineske učionice do hrvatske kuhinje

''Moj svakodnevni rad podrazumijevao je osam satova nastave u trajanju od po 25 minuta. Djeca su različitog uzrasta, pa sam svoj pristup morala prilagoditi svakome ponaosob. Posao je zahtjevan, ali i zanimljiv, jer sam kroz njega naučila mnogo o kineskoj kulturi i tradiciji'', ispričala je Bojana, otkrivši da joj je upravo to iskustvo donijelo disciplinu i strpljenje koje koristi i u kuhinji.

Od igrača do međunarodne sutkinje

Bojana Banda, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Bojana Banda, MasterChef - 2 Foto: Nova TV

Zanimljivo je da Bojanu mnogi ne bi povezali s bilijarom – no taj sport dio je njezina života već godinama.

''Bilijar sam prvo zavoljela kao igrač, a onda su me splet okolnosti i želja da probam nešto novo doveli do toga da steknem licencu međunarodne sutkinje. Danas sudim na brojnim turnirima i to mi je velika strast''

Kuhanje za Bojanu ima duboke korijene – sve je počelo uz baku.

Bojana Banda, MasterChef - 13 Foto: Nova TV

Bojana Banda, MasterChef - 14 Foto: Nova TV

''Lenja pita s jabukama – taj miris me instantno vrati u djetinjstvo. Bakina pita nema konkurenciju''.

Kad je riječ o njezinom prepoznatljivom jelu, bez dileme kaže- Pikantne sicilijanske tagliatele – to je moj potpis.

Kao dugogodišnja gledateljica showa, Bojana priznaje da je ulazak u studio bio posebno iskustvo:

''Na audiciji sam rekla da sam se osjećala kao dijete u Disneylandu. Sve mi je bilo uzbudljivo i čarobno, i s te strane ne bih ništa mijenjala''.

Iako je kratko trajalo, iskustvo MasterChefa ostavilo joj je lijepe uspomene.

Bojana Banda, MasterChef - 9 Foto: Nova TV

''Mnogi su mi kandidati prirasli srcu, ali s Ružicom sam se najviše zbližila. Vjerujem da ćemo i dalje ostati u kontaktu''.

O ispadanju govori smireno.

''Osjećaji su bili pomiješani – s jedne strane, veseliš se povratku kući, ali s druge ti je žao što više neko vrijeme nećeš viđati ljude koje si upoznao u showu''.

Lekcija za život

''Naučila sam da mogu dobro funkcionirati pod pritiskom i da trebam više vjerovati sebi i svom osjećaju'', kaže Bojana.

Bojana Banda, MasterChef - 20 Foto: Nova TV

Bojana Banda, MasterChef - 17 Foto: Nova TV

Iako MasterChef nije završio onako kako je zamišljala, njezin plan je jasan:

''Nastavljam sa suđenjem bilijara, čeka me niz turnira, a kuhati ću i dalje – za svoju dušu i za svoje najbliže''.

Na pitanje što bi pripremila žiriju da ih ugosti kod kuće, Bojana kroz smijeh odgovara:

Bojana Banda, MasterChef - 18 Foto: Nova TV

Bojana Banda, MasterChef - 15 Foto: Nova TV

''Ne bih im kuhala! Odvela bih ih na čardu pored Dunava i naručila riblji paprikaš!''.

Poruka za one koji se dvoume

Za kraj, ima poruku za sve koji razmišljaju o prijavi:

''U Americi postoji jedna divna izreka – Do whatever makes your heart sing. U skladu s tim – slijedite svoje želje bez odlaganja i bez straha. Vrijeme je najdragocjeniji resurs koji imamo i treba ga iskoristiti do kraja!“

