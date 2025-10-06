Duboki dekolte milijarderke u crvenom satenu jedno je od njezinih najmoćnijih izdanja dosad!

Lauren Sanchez Bezos zasjala je na Tjednu mode u Parizu u crvenoj satenskoj haljini koja je istaknula njezinu eleganciju i samopouzdanje.
TV voditeljica Lauren Sanchez Bezos ponovno je dokazala da itekako zna privući pažnju – ovog puta na Tjednu mode u Parizu, gdje se pojavila u zanosnoj crvenoj satenskoj haljini koja je istaknula njezinu figuru i besprijekoran stil.
Haljina s dekoltiranim korzetnim gornjim dijelom i drapiranim detaljima bila je prava posveta klasičnoj ženstvenosti, dok je luksuzna torbica brenda Valentino upotpunila dojam glamura.
Lauren Sanchez Bezos - 1 Foto: Profimedia
Lauren Sanchez Bezos - 6 Foto: Profimedia
Sanchez je modni trenutak zaokružila minimalističkim nakitom i jednostavno raspuštenom kosom, što je naglasilo prirodnu eleganciju.
Lauren Sanchez Bezos - 4 Foto: Profimedia
Lauren Sanchez Bezos - 5 Foto: Profimedia
U društvu najbližih Lauren je uživala u večernjoj šetnji gradom mode i romantike, potvrđujući da i u moru modnih ikona zna ostati dama koja zrači samopouzdanjem.
Lauren Sanchez i Jeff Bezos Foto: Profimedia
Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 3 Foto: Afp
Jeff Bezos i Lauren Sanchez Foto: Instagram
Lauren je krajem lipnja izrekla sudbonosno "da" Jeffu Bezosu u Italiji, a sve detalje raskošne svadbe pročitajte OVDJE.
Zašto je ubrzo nakon vjenčanja bila na meti kritika, otkrijte OVDJE.
