Duboki dekolte milijarderke u crvenom satenu jedno je od njezinih najmoćnijih izdanja dosad!

TV voditeljica Lauren Sanchez Bezos ponovno je dokazala da itekako zna privući pažnju – ovog puta na Tjednu mode u Parizu, gdje se pojavila u zanosnoj crvenoj satenskoj haljini koja je istaknula njezinu figuru i besprijekoran stil.

Haljina s dekoltiranim korzetnim gornjim dijelom i drapiranim detaljima bila je prava posveta klasičnoj ženstvenosti, dok je luksuzna torbica brenda Valentino upotpunila dojam glamura.

Lauren Sanchez Bezos - 1 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez Bezos - 6 Foto: Profimedia

Sanchez je modni trenutak zaokružila minimalističkim nakitom i jednostavno raspuštenom kosom, što je naglasilo prirodnu eleganciju.

Lauren Sanchez Bezos - 4 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez Bezos - 5 Foto: Profimedia

U društvu najbližih Lauren je uživala u večernjoj šetnji gradom mode i romantike, potvrđujući da i u moru modnih ikona zna ostati dama koja zrači samopouzdanjem.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos Foto: Profimedia

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 3 Foto: Afp

Jeff Bezos i Lauren Sanchez Foto: Instagram

Lauren je krajem lipnja izrekla sudbonosno "da" Jeffu Bezosu u Italiji, a sve detalje raskošne svadbe pročitajte OVDJE.

Zašto je ubrzo nakon vjenčanja bila na meti kritika, otkrijte OVDJE.

