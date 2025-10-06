Objavio fotke s proslave! Majin Šime feštao s Jolom za svoj rođendan

Šime Elez podijelio je fotografije s fešte povodom svog 27. rođendana, sav show ukrao je domaći pjevač.
Markantni Splićanin Šime Elez proslavio je 27. rođendan, a tim povodom organizirao je i večeru te feštu u jednom splitskom restoranu.
Fotografije s proslave podijelio je na Instagramu, a svu pozornost ukrala je Maja Šuput s kojom ga povezuju već neko vrijeme.
Šime Elez i Maja Šuput - 4 Foto: Instagram
Šime Elez i Maja Šuput - 3 Foto: Instagram
Pozirali su prisno zagrljeni, a Maja je prije toga Šimi objavila i čestitku na Instagramu. Podijelila je njihove nikad viđene privatne fotografije, a pogledajte ih OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Šimi je na rođendanu bio i pjevač Joško Čagalj Jole, a na Instagram priči slavljenik je podijelio i video na kojem on i Jole pjevaju njegov veliki hit ''Jednina i množina''.
Šime Elez, Joško Čagalj Jole i Maja Šuput Foto: Instagram
Šime Elez i Joško Čagalj Jole Foto: Instagram
Pravi hit bila je i rođendanska torta kojom su se našalili sa Šiminim izgledom.
''Dlake powered by Donje Ogorje'', pisalo je uz njegovu fotografiju iz bazena.
Šime Elez torta Foto: Instagram
Nedavno su Šime i Maja bili na zajedničkom odmoru. Pale su i fotografije iz jaccuzzija, a pogledajte ih OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Šime Elez i Maja Šuput - 2 Foto: Instagram
Rođendan je ovog rujna slavila i Maja, a prizore s razuzdane zabave pogledajte OVDJE.
