Pretraži
''Imati tebe pored sebe...''

Dirljiva objava govori sve! Maja Šuput podijelila prisne prizore s fatalnim Splićaninom

Piše H.L., Danas @ 13:01 Celebrity komentari
Maja Šuput, Šime Elez Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Šime slavi rođendan, a Maja mu je javno čestitala rođendan na Instagramu uz njihove prisne fotografije.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Glumica Tamara Vrdoljak nakon dugo vremena snimljena u javnosti?
evo kako izgleda danas
Pamtite li nju iz naše hit-serije? Nakon dugo vremena snimljena je u javnosti
Meri Goldašić oduševila pratitelje u izdanju s izrezima
''Izgledaš tako holivudski''
Zbog haljine s opasnim prorezima domaću ljepoticu uspoređuju s J.Lo
Maja Šuput javno čestitala Šimi Elezu rođendan
''Imati tebe pored sebe...''
Dirljiva objava govori sve! Maja Šuput podijelila prisne prizore s fatalnim Splićaninom
Kako izgleda sin Janka Popovića Volarića?
rijetko ga viđamo
Kako izgleda sin Janka Popovića Volarića kojega je dobio s 20 godina? Jako su slični!
Tereza Kesovija proslavila rođendan, ali prvi put bez poziva prijateljice Gabi Novak
''Fali mi svakoga dana''
Terezu Kesoviju na rođendan rastužio izostanak važne čestitke: ''Dala bih sve da je mogu zagrliti''
Joško Gvardiol ima novi imidž
Što kažete?
Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi
Hana Huljić Grašo pokazala kćer Albu na slikama s plaže
"koja žena"
Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba!
Mila Elegović se oprostila od Ivana Balića Cobre
"Otišao je..."
Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"
Enrique Iglesias objavio na Instagramu fotku iz djetinjstva
miljenik žena
Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete
Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen postali roditelji
sreća u obitelji
Stigla prinova! Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen postali roditelji
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Teška nesreća u Slavoniji: Pet mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov
istraga slijedi
Teška nesreća u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov, među njima i maloljetnik
Zatreslo se tlo u susjedstvu: Potres pogodio 50 kilometara od Zagreba
objavio emsc
Zatreslo se tlo u susjedstvu: Potres pogodio 50 kilometara od Zagreba
Ovo su ljudi koji su automobilom sletjeli u more s Jadranske magistrale
Oglasila se obitelj
Ovo su ljudi koji su automobilom sletjeli u more kod Senja: Objavljeno tko je poginuo
show
Hana Huljić Grašo pokazala kćer Albu na slikama s plaže
"koja žena"
Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba!
Mila Elegović se oprostila od Ivana Balića Cobre
"Otišao je..."
Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"
Joško Gvardiol ima novi imidž
Što kažete?
Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi
zdravlje
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
zabava
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Čovječe...
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
Bolje ne!
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
tech
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Nije prvi ni zadnji put
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Novi Zuckerbergov potez neće se svidjeti korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
Kaže da su transparentni
Novi Zuckerbergov potez neće se svidjeti korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Najbolji napadač svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
ogroman hit
Najbolji strijelac svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
U stravičnoj nesreći u Hrvatskoj poginula i dva bivša košarkaša: Stigla je i oproštajna poruka
počivali u miru!
U stravičnoj nesreći u Hrvatskoj poginula i dva bivša košarkaša: Stigla je i oproštajna poruka
tv
Skrivena sudbina: Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
SKRIVENA SUDBINA
Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
MasterChef: Bojana iskreno poručila: "Mislim da je za njegovo zdravlje bolje da ode kući!"
OTKRIJTE VIŠE!
Bojana iskreno poručila: "Mislim da je za njegovo zdravlje bolje da ode kući!" O kome se radi?
Skrivena sudbina: Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Jesen u Lijepoj Našoj: gdje u berbu kestena i gljiva
Juhe, rižoti...
Bogata jesen u Lijepoj Našoj: Kamo u berbu kestena i gljiva?
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
Focaccia od kiselog tijesta recept
Savršenstvo bez mane
Nije brzo, ni jednostavno, ali… Recept za talijansku pogaču koja je toliko fina da se jede bez ikakvih dodataka
novac
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Predvidite kašnjenja
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
lifestyle
Franka Batelić u sivim trapez trapericama
STAJLING ZA LONDON
Franka Batelić: Traperice bolje i od uskih modela u boji koja konkurira plavoj i sivoj
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
ZA PETICU!
Mrak minica sa zagrebačke špice kojoj su običan pulover i šik čizme idealan par
Branka Krstulović: Dries Van Noten odijelo i Bottega Veneta torba
BAŠ JE FANTASTIČNA
U savršenom izdanju Branke Krstulović pažnju krade jedinstvena torbica
sve
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
Najbolji napadač svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
ogroman hit
Najbolji strijelac svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
Hana Huljić Grašo pokazala kćer Albu na slikama s plaže
"koja žena"
Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene