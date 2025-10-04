Dirljiva objava govori sve! Maja Šuput podijelila prisne prizore s fatalnim Splićaninom

Šime slavi rođendan, a Maja mu je javno čestitala rođendan na Instagramu uz njihove prisne fotografije.

Fatalni Splićanin Šime Elez, kojeg se već mjesecima povezuje s Majom Šuput, danas slavi 27. rođendan.

Tim povodom naša popularna pjevačica nije štedjela na emocijama – na društvenim mrežama posvetila mu je objavu i objavila niz njihovih zajedničkih fotografija.

''Nek ti je najsretniji. Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taxiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato sretan ti rođendan, a sve ostalo... ma sve znaš'', napisala je.

Maja Šuput, Šime Elez

Maja Šuput, Šime Elez

Ispod objave odmah su joj se javili i brojni obožavatelji.

Maja Šuput, Šime Elez

Maja Šuput, Šime Elez

''Najjača'', ''E samo nek ste sretni i nek mu je sretan'', ''Vi ste meni ikone. Ovako se zakucava gol života'', ''Majo legenda si'', ''Sretno Šime i čuvaj Maju legendu'', ''Neka živi ljubav'', ''Sretan od srca i uživajte, jedan je život'', ''Savršeno'', dio je komentara s Instagrama.

Maja Šuput, Šime Elez

Maja Šuput, Šime Elez

A još jedna posebna osoba u Majinom životu slavila bi danas rođendan. Riječ je o njezinom ocu Borisu koji je preminuo 2018. godine.

''Tata fališ beskrajno kao i uvijek. Sretan ti rođendan, volimo te mama, Bloomi i ja'', napisala je na Instagramu.

Boris Šuput, Maja Šuput

