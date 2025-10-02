On ima 99, a ona 54 godine: Priča o braku koji prkosi svim predrasudama

Dick Van Dyke i njegova supruga Arlene Silver već su 13 godina u sretnom braku.
Par se upoznao 2006. godine na dodjeli nagrada SAG, gdje je Arlene radila kao vizažistica. Dick je tada imao 80, a ona samo 35 godina.
Jednom prilikom Arlene se prisjetila tog sudbonosnog trenutka, piše Daily Mail.
''Sjećam se da sam ga ugledala za stolom – imao je leptir-mašnu i široki osmijeh. Kad sam sjela na svoje mjesto, odjednom se pojavio pokraj mene i rekao: ''Bok, ja sam Dick.'' Prvo što sam ga pitala bilo je je li glumio u Mary Poppinsu'', rekla je svojedobno.
Šest godina nakon tog susreta, 2012., odlučili su se vjenčati. Van Dyke je tada imao 86 godina, a Arlene 40. Slavni glumac priznao je da ga je isprva bilo strah kako će ljudi komentirati razliku od 46 godina i hoće li nagađati da je ona uz njega samo zbog novca.
U intervjuima uvijek ponosno ističe i kako je upravo Arlene zaslužna za njegovo dobro zdravlje i mladenački izgled u poznim godinama.
''Imamo jednak stav o životu. Ona voli plesati i pjevati i to je nešto što radimo svakoga dana. Pravo je osvježenje bila u mome životu'', priznao je.
Arlene je nedavno proslavila rođendan, a suprug joj je priredio iznenađenje, piše Daily Mail. U Malibuu u jednom baru gosti su joj zapjevali ''Sretan rođendan'', a Dick ju je poljubio pred svima i uzeo mikrofon kako bi održao emotivan govor.
''Za dva i pol mjeseca, nadam se, napunit ću 100 godina – i nikada u životu nisam vidio ljepšu ženu od ove. Nikada u životu nisam prišao ženi koju ne poznam, sve dok Arlene nije prošla pokraj mene. Bez razmišljanja sam skočio i rekao: ''Bok, ja sam Dick!'' Saznao sam da je vizažistica, zaposlio je i evo nas – već 13 godina u braku i ne mogu biti sretniji. Sretan rođendan, ljubavi'', rekao je.
Ova ljubavna priča nije prošla bez izazova. Tijekom velikih požara u Los Angelesu prošle godine, Van Dyke je morao pobjeći iz svoje vile. No uz Arlene, koja mu je neprestana podrška, Dyke dalje prkosi godinama i pokazuje kako ljubav može nadjačati sve prepreke.
Dick je i ponosni otac četvero djece, sinova Barryja i Christina te kćeri Stacy i Carrie, koje je dobio u prvom braku s Margie Willet, koji je potrajao od 1948. do 1984. godine.
