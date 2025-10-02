On ima 99, a ona 54 godine: Priča o braku koji prkosi svim predrasudama

Dick Van Dyke i njegova supruga Arlene Silver već su 13 godina u sretnom braku.

Legenda Hollywooda, Dick Van Dyke danas ima 99 godina, a uz njega je već više od desetljeća njegova supruga Arlene Silver, koja ima 54 godine.

Par se upoznao 2006. godine na dodjeli nagrada SAG, gdje je Arlene radila kao vizažistica. Dick je tada imao 80, a ona samo 35 godina.

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Jednom prilikom Arlene se prisjetila tog sudbonosnog trenutka, piše Daily Mail.

''Sjećam se da sam ga ugledala za stolom – imao je leptir-mašnu i široki osmijeh. Kad sam sjela na svoje mjesto, odjednom se pojavio pokraj mene i rekao: ''Bok, ja sam Dick.'' Prvo što sam ga pitala bilo je je li glumio u Mary Poppinsu'', rekla je svojedobno.

Dick Van Dyke - 6 Foto: Profimedia

Šest godina nakon tog susreta, 2012., odlučili su se vjenčati. Van Dyke je tada imao 86 godina, a Arlene 40. Slavni glumac priznao je da ga je isprva bilo strah kako će ljudi komentirati razliku od 46 godina i hoće li nagađati da je ona uz njega samo zbog novca.

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

U intervjuima uvijek ponosno ističe i kako je upravo Arlene zaslužna za njegovo dobro zdravlje i mladenački izgled u poznim godinama.

''Imamo jednak stav o životu. Ona voli plesati i pjevati i to je nešto što radimo svakoga dana. Pravo je osvježenje bila u mome životu'', priznao je.

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Arlene je nedavno proslavila rođendan, a suprug joj je priredio iznenađenje, piše Daily Mail. U Malibuu u jednom baru gosti su joj zapjevali ''Sretan rođendan'', a Dick ju je poljubio pred svima i uzeo mikrofon kako bi održao emotivan govor.

''Za dva i pol mjeseca, nadam se, napunit ću 100 godina – i nikada u životu nisam vidio ljepšu ženu od ove. Nikada u životu nisam prišao ženi koju ne poznam, sve dok Arlene nije prošla pokraj mene. Bez razmišljanja sam skočio i rekao: ''Bok, ja sam Dick!'' Saznao sam da je vizažistica, zaposlio je i evo nas – već 13 godina u braku i ne mogu biti sretniji. Sretan rođendan, ljubavi'', rekao je.

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Ova ljubavna priča nije prošla bez izazova. Tijekom velikih požara u Los Angelesu prošle godine, Van Dyke je morao pobjeći iz svoje vile. No uz Arlene, koja mu je neprestana podrška, Dyke dalje prkosi godinama i pokazuje kako ljubav može nadjačati sve prepreke.

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Dick je i ponosni otac četvero djece, sinova Barryja i Christina te kćeri Stacy i Carrie, koje je dobio u prvom braku s Margie Willet, koji je potrajao od 1948. do 1984. godine.

Dick Van Dyke - 13 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke - 3 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke - 9 Foto: Profimedia

