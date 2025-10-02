Sjećate se hrvatske Adele? Malo je reći da je rasturila u njemačkom showu!

Glazbenicu koja nosi laskavi nadimak ''Hrvatska Adele'' nastupila je u njemačkoj verziji ''The Voicea''.

Talentirana hrvatsko-švicarska pjevačica Bernarda Brunović rasturila je popularnom showu ''The Voice of Germany''

Već u prvim sekundama izvedbe pjesme ''Fighter'' Christine Aguilere podigla je publiku na noge, a emocije su preplavile dvoranu. Stolice mentora okretale su se gotovo odmah, a zasluženo se izborila za prelazak u idući krug natjecanja.

Ispod videa na YouTubeu nizali su samo riječi pohvale.

''Nevjerojatan nastup, čisti talent'', ''Kakva zvijer! Sjajna izvedba'', ''Svojim glasom otkinula je strop dvorane i pronijela poruku cijelom svijetu. Super!'', ''Volim njen glas. Definitivno joj je mjesto u finalu'', ''Nevjerojatna žena i fantastična izvedba'', samo je dio komentara.

Što kažete na njezin nastup? Sviđa mi se, odlična je!

Nije mi ništa posebno nastup Sviđa mi se, odlična je!

Nije mi ništa posebno nastup Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Dvornik ogorčena zbog kaosa s trajektima: ''Ne cijene naše živote i vrijeme...''

Galerija 4 4 4 4 4

Inače, ova Hrvatica sa švicarskom adresom, domaćoj je publici već dobro poznata – nekoliko se puta natjecala na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong, gdje je svojim moćnim vokalom i snažnim interpretacijama oduševila publiku i kritiku. Prvi put je na Dori nastupala 2019. godine s pjesmom "I Believe in True Love", drugi put se predstavila 2021. godine s pjesmom ''Colors'', a bila je na Dori i 2022. godine s pjesmom ''Here For Love''.

Osim na Dorin, natjecala se i na švicarskom izboru za pjesmu za Eurosong gdje je 2010. završili na drugom mjestu.

"Bilo je to jako lijepo iskustvo, i uvijek će i ostati u dobrom sjećanju, posebno me je oduševila velika podrška Hrvata u Švicarskoj. Pokušala sam još jednom za Švicarsku sa svojom pjesmom 'Colors', nije uspjelo, pa sam završila na Dori", rekla nam je svojedobno.

Bernarda Brunović Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pogledaji ovo Nekad i sad Evo kako izgledaju legende Terminatora tri desetljeća nakon ovog hit-filma!

Osim što je talentirana, zrači pozitivom i pravi je uzor drugim ljudima koji se bore s teškoćama, poput njezine slabovidnosti, koju ona ni ne doživljava kao neku prepreku, iako se često kroz život susretala s predrasudama.

Bernarda Brunović Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Doživjela sam svašta, no nije potrebno gubiti vrijeme na detalje. Budimo realni, život je ovako ili onako pun prepreka. Nešto najvažnije što sam naučila, kako se sa svim tim nositi je, da treba motivacija, upornost, ambicioznost, vjera u svoje ciljeve i snove. Jednostavno nisam htjela zadovoljiti se s manjim ili s lošijim, a samosažaljenje, ili igra na neku kartu sažaljenja, ma ne treba mi to. Život jest borba, i trnoviti put, ali kad se gleda na pobjedu ili ostvareni san, isplati se proći kroz sve i svašta za to. Još dan danas se susrećem sa svakojakim predrasudama, i valja naučiti s tim živjeti kako već treba u datoj situaciji. Jedino što mogu je nastojati tome da svojim životom pokušavam i radi sebe i radih drugih koji su u istoj situaciji kao ja, dati svijetu do znanja, da predrasude i neki stereotipi nas samo ograničavaju. Neki hendikep što se tiče vida nije sada tako strašna stvar da ne bismo mogli živjeti s njim'', rekla nam je ranije.

Bernarda Brunović - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ljudi koji to imaju nisu automatski ili glupi ili ludi, ili nepokretni ili bilo što. Čujem neki komentar kao: 'O, baš to i to dobro radiš za to što si slijepa...', mislim si; ok, zar se dakle od takvih osoba ne može očekivati više ili bolje - ako je nešto samo 'dobro za prolaz' onda i dalje nije 'odlično, bez razlike ima li netko neki hendikep ili ne. Na primjer, Stevie Wonder ili Ray Charles - i jedan i drugi slijepi, ali samo treba pročitati koliko su toga oni uspjeli, ne zbog njihove sljepoće ili bilo čega, nego zbog toga što su glazbeno toliko genijalni, i njihova nadarenost nadilazi to cijelo more onih oholih i umišljenih likova koji se prave kao da su netko i nešto, a zapravo bi njih trebalo najviše žaliti zbog njihove nutarnje sljepoće. Moj bi savjet bio svima koji na bilo koji način osjećaju opterećenje zbog njihovog hendikepa: 'Ne dajte se, ljudi! Da, možda vam i je tako teško, toliko strašno da jedva podnosite sebe, ali znajte, to je sve, nije još ono najgore, nije kraj svijeta, još uvijek ste na životu, zato ne odustajte od njega, ne odustajte od sebe. Ima prilika i ljudi koji će vam biti i podrška i ohrabrenje, ali treba ih tražiti i pronaći. Ne obazirite se na one koji vam samo žele isprati mozak svojim zlim lažima da bi vas trebalo žaliti, da ništa ne možete i ne vrijedite, oni su vlastitim izborom jadni i bijedni, ne vi! Upoznajte i prihvatite sebe. Upoznajte to sto vas veseli, i izborite sebi ispunjen život", dodala je.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Kako je dječak iz imigrantske obitelji postao nogometna legenda?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kožni korzet i duboki dekolte Lidije Bačić bili su dovoljni za eksploziju komentara!

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."