Evo kako izgledaju legende Terminatora tri desetljeća nakon ovog hit-filma!

Linda Hamilton i Robert Patrick susreli se nakon dugo godina, svi ih pamte po ulogama u ''Terminatoru''.

Kad se legendarne filmske zvijezde ponovno sretnu nakon više od trideset godina, rezultat je fotografija koja topi srca obožavatelja diljem svijeta.

Upravo to dogodilo se kada su se Linda Hamilton i Robert Patrick, nezaboravna Sarah Connor i zastrašujući T-1000 iz kultnog ''Terminatora 2'', zagrlili pred kamerama i pokazali da ih ni vrijeme ni uloge filmskih neprijatelja nisu udaljile.

''Tako je lijepo ponovno se povezati s ovom nevjerojatnom osobom. Linda Hamilton, ti si dragulj!'' napisao je Robert uz njihovu fotografiju.

Linda Hamilton - 4 Foto: Profimedia

Robert Patrick - 3 Foto: Profimedia

''Zato volim internet, čovječe. Nadam se da ću vas oboje jednog dana upoznati'', ''Jako mi je drago da si se uspio ponovno povezati s njom'', ''Legende!'', pisali su im oduševljeni pratitelji.

Linda Hamilton karijeru je započela krajem 1970-ih, a proslavila se upravo ulogom Sarah Connor. Osim ''Terminatora'', nastupila je u televizijskoj seriji ''Beauty and the Beast'' (1987–1989) kao Catherine Chandler.

Linda Hamilton - 2 Foto: Profimedia

U privatnom životu imala je dva braka: s glumcem Bruceom Abbottom (1982–1989), s kojim ima sina Daltona, te kasnije s redateljem Jamesom Cameronom (1997–1999), s kojim ima kćer.

Linda Hamilton - 3 Foto: Profimedia

Hamilton je javno govorila o svojoj borbi s bipolarnošću — priznavala je da je došlo do raspada prvoga braka djelomično i zbog njenih stanja.

U novije vrijeme nastavila je pojavljivanja u franšizi (npr. Terminator: Dark Fate) i u televizijskim projektima.

Robert Patrick - 4 Foto: Profimedia

Robert Patrick nakon ''Terminatora 2'', ostvario je razne uloge u filmovima i serijama, često igrajući antagonistične ili autoritetne likove.

U privatnom životu, u sretnom je braku sa suprugom Barbarom Patrick od 1990. godine. Patrick je strastveni motociklist te vlasnik trgovine Harley-Davidson.

Robert Patrick - 1 Foto: Profimedia

