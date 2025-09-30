Supruge naših nogometaša među svjetskim zvijezdama na Cavallijevoj reviji u Milanu!

Supruge naših nogometaša Brune Petkovića i Domagoja Vide uživale su na modnoj reviji u Milanu.

Na jednoj od najiščekivanijih modnih revija sezone u Milanu, među svjetskim uzvanicima našle su se i dvije poznate Hrvatice koje su privukle veliku pažnju u prvim redovima - manekenka Iva Šarić Petković i bivša Kraljica Hrvatske Ivana Vida.

Iva je zablistala u elegantnoj i zavodljivoj crvenoj Cavallijevoj haljini otvorenih leđa. Duga, pripijena kreacija s tankim naramenicama i vezanjem na leđima naglasila je njezinu vitku figuru i ženstvene linije, dok su profinjeni make-up i valovita kosa dodatno zaokružila glamurozan dojam.

Crveni ruž bio je savršen završni detalj koji je cijelom looku dao onaj klasični holivudski štih.

Ivana se odlučila za nešto drugačiji, ali jednako upečatljiv modni izričaj.

Njezin izbor pao je na Cavallijevu dugu haljinu s geometrijskim i prugastim uzorkom u crno-bijeloj i tirkiznoj kombinaciji. Duboki dekolte kreacije istaknuo je njezinu ženstvenost, dok je elegantna crna torbica savršeno zaokružila styling.

Obje dame su se u prvim redovima sjedile rame uz rame sa svjetskom modnom publikom, a svojim odvažnim modnim odabirima pokazale su kako Hrvatice mogu itekako konkurirati na glamuroznoj modnoj sceni.

