Slavlje u obitelji bilo je razlog Ivani Vidi za dirljivu objavu: "Kada si došao..."

David Vida, sin Domagoja i Ivane Vida koji je osvojio srca mnogih tijekom Svjetskog prvenstva 2018., proslavio je svoj deseti rođendan.

Bivši nogometni reprezentativac Domagoj Vida i njegova supruga, nekadašnja Kraljica Hrvatske Ivana u nedelju imaju poseban razlog za slavlje.

Njihov sin David, koji je osvojio srca mnogih Hrvata tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2018., slavi svoj deseti rođendan, a tim povodom se Ivana oglasila na Instagramu s dvije objave.

Ivana Vida, David Vida na Svjetskom prvenstvu 2018.

Željka i Ivana Vida - 5 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Ivana i Domagoj Vida (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"Kada si došao na ovaj svijet i kada si ugledao svjetlo dana, znala sam da sam postala majka najljepšeg i najboljeg dječaka na svijetu", napisala je Ivana u opisu triju fotografija Davida u narodnoj nošnji. Kasnije je objavila i video vatrometa kojeg su priredili za njegov rođendan.

Igraču atenskog AEK-a Ivana je velika podrška u karijeri još od 2012. godine kada su se zaljubili u noćnom izlasku. Vjenčali su se 2017. godine u umaškoj crkvi Uznesenja Marijina i sv. Peregrina, a otprilike godinu dana ranije na svijet je stigao David.

Domagoj i Ivana Vida Foto: Instagram

Domagoj i Ivana Vida Foto: Goran Sebelic/Cropix

Domagoj i Ivana Vida Foto: Vlado Kos/Cropix

Prije nego što se udala za Domagoja, Ivana je na izborima ljepote osvojila čak četiri lente. Bila je prva pratilja Miss Hercegovine, Miss turizma Hrvatske, prva pratilja Miss Dalmacije, a 2014. je uvjerljivo odnijela pobjedu na natjecanju za "Kraljicu Hrvatske".

David je bio podrška Domagoju na njegovom oproštaju od reprezentacije o čemu više pročitajte OVDJE.

