Zbog ovoga ga obožavaju: Snagator napravio potez iz snova svake žene!

Hrvač i glumac John Cena oduševio je društvene mreže kada je jednom rukom podigao suprugu Shay kako ne bi ugazila u lokvu vode.

Unatoč tome što je ulogama u filmovima i svojoj uspješnoj karijeri profesionalnog hrvača stekao status nepokolebljivog čvrstog momka, John Cena pokazao je svoju mekšu stranu.

Tijekom svog boravka u Parizu, gdje je u sklopu WWE-ovog događaja "Clash in Paris" pobijedio mnogima omraženog Logana Paula, 48-godišnji Cena je iskoristio slobodne trenutke za druženje sa suprugom Shay Shariatzadeh. Par je posjetio slavni muzej Louvre, a jedan novinar je snimio trenutak kojeg svaka žena sanja od svog muškarca.

Vidjevši da je kod bankine blizu auta lokva vode nastala poslije kiše, Cena je jednom rukom zgrabio Shariatzadeh i podignuo ju kako ne bi nagazila i smočila se. Njegov pothvat je oduševio mnoge korisnike X-a.

"Jeste li vidjeli kako je žena preletila preko lokve vode?", "Ovako John Cena postaje prizemljen", "Ako netko ne voli Johna Cenu, ne volimo ni mi njega", "Koji kavalir", "I zato je John Cena naš junak", "Trebamo više ovakvih", "Nekako i ja zaslužujem ovakav status princeze", samo je dio mnogih komentara na Cenin potez.

Glumac porijeklom iz Massachusettsa i kanadska inženjerka, specijalizirana za elektroničko i računalno inženjerstvo, upoznali su se u veljači 2019. u Vancouveru, kada je snimao film "Playing with Fire". Šogorov prijatelj ga je nagovorio da ipak izađe iz apartmana da bi pogledao Super Bowl.

"Ušla je grupa od četvero ljudi, i nisam skidao pogled s Shay", priznao je tada Cena, dodavši kako je njezina prijateljica bila ta koja je povukla prvi potez, tražeći zajedničku sliku s njih troje. Otkrio je kako je tek kasnije shvatio da je prijateljica uočila da gleda u Shay cijelu večer te zatražila fotografiju kako bi ih spojila.

Vjenčali su se u listopadu 2020. na potpuno privatnoj ceremoniji u uredu odvjetnika u Tampi, a dvije godine kasnije su priredili veliku proslavu u Vancouveru. Nemaju djece, što Ceni ne smeta jer je još ranije izjavio kako ne želi djecu jer ne želi biti odsutan otac zbog svojih poslovnih obaveza.

Iako podržava Cenu na njegovim borbama i premijerama glumačkih projekata, Shariatzadeh znatno drži do privatnosti, upravo ono čemu je John već dugo težio nakon medijskog pritiska iz prethodnih veza, pogotovo one s kolegicom hrvačicom Nikki Bella, koju je zaprosio javno na WrestleManiji 33, ali su raskinuli mjesec dana uoči vjenčanja.

Cena često opisuje suprugu kao svoju najvažniju strast, odmah iza vlastitog zdravlja, što govori o dubokoj emocionalnoj povezanosti.

John Cena i Shay Shariatzadeh čine jedinstven par – potaknuti slučajnim susretom i izgrađeni na međusobnom poštovanju, privatnosti i stvarnoj povezanosti. Iako su godinama u očima javnosti, njihova ljubavna priča svjedoči profinjenosti i dubini koju malo tko ima. Na sceni, ali i izvan nje, njihova ljubav izgleda poput najtoplije pobjede.

