Što kažete na završetak serije koji je oborio rekorde pop kulture? Fanovi i kritičari imaju podijeljena mišljenja

Završetak serije Stranger Things podijelio je publiku i kritičare, a reakcije ne prestaju pristizati.

Nakon gotovo desetljeća emitiranja, ''Stranger Things'' stigao je do svog velikog finala, a završna epizoda serije, ''The Rightside Up'', objavljena na Staru godinu, izazvala je lavinu reakcija diljem svijeta.

Iako je serija ponovno oborila rekorde gledanosti i potvrdila status globalnog hita, mišljenja publike i kritičara o samom završetku ostala su snažno podijeljena.

Mnogi gledatelji nisu skrivali oduševljenje završnicom, nazivajući je emotivnim, snažnim i savršeno zaokruženim krajem serije.

''Mislim da je ovo bio savršen kraj, bio je apsolutno nevjerojatan. Ne razumijem zašto ljudi govore da je posljednja sezona dosadna… nije. Ali sve u svemu – bio je to savršen završetak.'', ''Ovo je bilo remek dijelo'', ''Kakvo prekrasno vrijeme za biti živ'', ''Posljednja epizoda bila je dobra! Prekrasan način da se zaokruže osobne priče svih likova. Uživala sam! Hvala na divnoj seriji koja me zabavljala i zbog koje sam s nestrpljenjem čekala svako novo maratonsko gledanje kad bi izašla. Sada je gotovo, ali bilo je vrijeme'', pisali su gledatelji na Instagramu.

Dok su jedini oduševljeni, drugi gledatelji kraj oštro kritiziraju.

''Ne mogu vjerovati da je ovo kraj… Stvarno? 45 minuta nakon što Vecna ovako umre? Samo ste uništili cijelu seriju'', ''Očekivao sam masovnu borbu – cijeli Hawkins protiv svih njih – a ispalo je prazno. Nema nikakvog smisla.'', ''Kraj je bio toliko razočaravajuć, lol.'', ''Uništili su ovu seriju, zaslužujemo pravi i potpuni završetak. Sada ništa nije jasno, koji vrag!?'', ''Najgori kraj ikada'', dio je komentara s Instagrama.

Kao i kod većine velikih televizijskih završnica, i mišljenja kritičara ostala su podijeljena – od pohvala emotivnom oproštaju do zamjerki na način na koji je priča privedena kraju.

Ed Power iz The Telegrapha finale je opisao kao veliki, emotivan oproštaj koji na kraju opravdava golema očekivanja publike.

''Nakon što je tijekom ove završne faze povremeno gubila svoj šarm, posljednja epizoda vrlo je lako mogla završiti kao još jedan mlak kraj omiljene serije. No u konačnici donosi snažan emocionalni udarac, baš onakav kakav svaki pravi oproštaj i treba imati. Na kraju desetljeća loših televizijskih završetaka, ovo je oproštaj koji doista opravdava svu pompu'', napisao je.

Nick Hilton iz The Independenta naglasio je da se iza složene znanstveno-fantastične mitologije zapravo krije klasična priča o odrastanju.

''Možda se serija izgubila u labirintu znanstveno-fantastičnih besmislica, ali će i dalje utjecati na generaciju gledatelja na isti način na koji su prije nekoliko desetljeća filmovi Stevena Spielberga inspirirali dvojicu braće'', napisao je.

Vicky Jessop iz The Standarda smatra da se radnja razrješava prebrzo, da opasnost nikada ne djeluje stvarno prijeteće te da najavljivana apokalipsa ne dobiva punu težinu.

''Da budemo pošteni, braća Duffer daju sve od sebe: tu su eksplozije, golema čudovišta, ekipa koja se ponovno okuplja kako bi spasila stvar i epski završni obračun između Eleven i Vecne – iako je sve gotovo toliko brzo da sam gotovo očekivala da će se Vecna ponovno pojaviti za pravi, brutalni treći čin'', napisala je.

Što kažete na završetak serije ''Stranger Things''?

Nije mi se svidio, razočaran/na sam

Još nisam pogledao/la finale

Iskreno, nisam nikad gledao/la seriju Odličan kraj, oduševljen/na sam!

Nije mi se svidio, razočaran/na sam

Još nisam pogledao/la finale

Iskreno, nisam nikad gledao/la seriju Ukupno glasova:

''Riječ je o finalu koje pokazuje i najbolje i najgore strane ovog megahita. Ono što nedostaje jest pravi osjećaj opasnosti – nikada se ne čini da su likovi doista ugroženi. Dijelovi slagalice nikada se u potpunosti ne poslože – ili se, pak, poslože i previše glatko: svaka se prepreka rješava u nekoliko sekundi, rješenja za nemoguće zagonetke pojavljuju se bez napora, a smrtonosna apokalipsa koja je bila najavljivana nikada se zapravo ni ne približi ostvarenju.'', dodala je.

