Dvostruko slavlje Lejle i Tarika Filipovića izazvalo hrpu čestitki na Instagramu

Na Staru godinu, Lejla i Tarik Filipović obilježili su 18. godišnjicu braka šetnjom centrom Zagreba i objavom na Instagramu.

Posljednji dan 2025. godine za Lejlu i Tarika Filipovića bio je daleko više od obične novogodišnje šetnje. Obilježili su 18 godina braka.

"Punoljetni smo. Sretna nam 18-a godišnjica braka", napisala je Lejla na Instagramu.

Uz fotografije iz centra Zagreba, gdje su prošetali uoči ulaska u novu godinu, par je pokazao i zavidan modni ukus. Usklađeni kaputi u boji devine dlake odisali su elegancijom, a jednostavna, ali besprijekorna kombinacija osvojila je brojne pratitelje.

Na ulicama Zagreba, okruženi dobrom energijom i prijateljima, slavili su ljubav i život, a čestitke su stizale sa svih strana – od kolega, poznanika, ali i obožavatelja koji ih godinama prate.

"Divni ste!", "Primjer ste svima nama", "Neka vas ljubi Bog i dalje", samo su neki od komentara ispod objave koja je izazvala lavinu emocija.

