Lejla Filipović raznježila objavom nakon velikog slavlja: "Još jedna prilika da se zahvalim..."

Lejla Filipović proslavila je svoj 49. rođendan u krugu obitelji i prijatelja u Beču.

Jedna od naših najljepših Miss Hrvatske Lejla Filipović u utorak je proslavila svoj 49. rođendan.

Svoj veliki dan Filipović je proslavila u Beču i to onako kako i živi - jednostavno, toplo i s puno zahvalnosti. Na društvenim mrežama podijelila je trenutke slavlja u blizini bečke katedrale, a u posebnoj poruci, rođendan joj je bio prilika da stane na trenutak i zahvali se na svemu što ima.

Lejla Filipović - 5 Foto: Instagram

Lejla Filipović - 1 Foto: Instagram

Lejla Filipović - 2 Foto: Instagram

"Još jedan krug oko sunca, još jedna prilika da se zahvalim na svemu što život donosi. Puna srca, sa zahvalnošću za ljude koji me okružuju, uspomene koje nosim i trenutke koji tek dolaze. Hvala od srca svima koji ste dio moga svijeta i što ga činite ljepšim", napisala je Lejla uz emotivni video s deserta ispod kojeg su ubrzano pristizale čestitke.

In Magazin: Tarik i Lejla Filipović - 2 Foto: In Magazin

Tarik i Lejla Filipović - 1 Foto: Instagram

Tarik i Lejla Filipović - 2 Foto: Lejla Filipović/Instagram

Tarik i Lejla Filipović - 2 Foto: Tarik Filipović/Instagram

Uz nju bio je i suprug, naš glumac Tarik Filipović, koji je sa širokim osmijehom snimao odabranicu. Video je kasnije objavio na svojem Instagramu uz pjesmu Rainera Marije Rilkea.

