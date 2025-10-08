Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića uz zajedničku fotografiju iz njihove mladosti

Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića uz fotografiju iz mladosti, posvetila mu je i par riječi.
Velika regionalna zvijezda Lepa Brena oprostila se na društvenim mrežama od legendarnog pjevača Halida Bešlića, koji je preminuo.
Na svom Instagram profilu Brena je objavila crno-bijele fotografije, jednu Halidovu samostalnu s posvetom i drugu iz vremena njihove mladosti, na kojoj su zagrljeni i nasmijani.
Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića - 3 Foto: Instagram
Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića - 1 Foto: Instagram
Uz emotivne fotografije, Brena je napisala dirljivu poruku:
''S tugom sam primila vijest o odlasku Halida Bešlića – umjetnika čije su pjesme bile dio naših života. Njegov glas i njegova ljudskost ostat će zauvijek u sjećanju. U ime moje obitelji, izražavam iskreno saučešće njegovoj obitelji i najbližima'', napisala je Brena.
Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića - 2 Foto: Instagram
Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL
