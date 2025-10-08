Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića uz zajedničku fotografiju iz njihove mladosti

Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića uz fotografiju iz mladosti, posvetila mu je i par riječi.

Velika regionalna zvijezda Lepa Brena oprostila se na društvenim mrežama od legendarnog pjevača Halida Bešlića, koji je preminuo.

Na svom Instagram profilu Brena je objavila crno-bijele fotografije, jednu Halidovu samostalnu s posvetom i drugu iz vremena njihove mladosti, na kojoj su zagrljeni i nasmijani.

Uz emotivne fotografije, Brena je napisala dirljivu poruku:

''S tugom sam primila vijest o odlasku Halida Bešlića – umjetnika čije su pjesme bile dio naših života. Njegov glas i njegova ljudskost ostat će zauvijek u sjećanju. U ime moje obitelji, izražavam iskreno saučešće njegovoj obitelji i najbližima'', napisala je Brena.

