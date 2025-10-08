Sin pjevačke legende podijelio nepoznat detalj o Bešliću, video sve govori

Nikola Rokvić podijelio je sjećanje na Halida Bešlića zbog kojeg knedla zastaje u grlu.

Halid Bešlić u narodu je bio poznat kao veseljak te osoba uvijek raspoložena za pjesmu.

Iako se to uvijek govorilo, neki su to imali priliku i doživjeti, a jedan od njih je i pjevač Nikola Rokvić koji je podijelio sjećanje na Halida.

Nikola Rokvić Foto: Pixsell

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Naime, Rokvić je Bešlića nazvao na mobitel, a Halid bi vrlo brzo zapjevao svoj veliki hit ''Romanija''.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova rastura! Veliki novi uspjeh ni sama nije mogla zamisliti

''Polomio vjetar grane, još lane, visoke breze… Putuj divni moj Halide, hvala ti za svaki osmijeh, svaki stih, svaku riječ! Hvala ti za podršku i djela koja su mi dala dodatna krila! A najviše ti hvala što si mi pokazao što znači biti RAJA, biti ČOVJEK prizeman i jednostavan, a tako velik! Nećemo danas plakati, radovat ćemo se, jer si uspio do kraja da ostaneš PRAVI!! Ispunio si svoju svrhu na najljepši mogući način! Leti u Vječnost i pozdravi mi tvog brata Marinka! Pjevajte i radujte se kao što ste i ovde prosijavali svojim odnosom vječnu i neprolaznu LJUBAV! S Bogom! Tvoj Nikola'', oprostio se od njega.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako je izgledalo to druženje, pogledajte u nastavku.

Prošle godine dogodila se ista situacija kad je Nikola Halida nazvao s jedne fešte, a Bešlić je na zvučniku mobitela zapjevao na mikrofon.

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom

''Jedan jedini Halid Bešlić!!! Naš dragi prijatelj, kako jednom rekoh moj drugi otac, sjećam se kako me je pozvao na početku karijere da otpjevam u Sarajevu, Zetri, pred 20.000 ljudi Moj dilbere! Puno mi je to značilo u početku karijere! Čovjek prema kome imam slobodu da ga pozovem u 5 do 12 i da ga zamolim, neplanirano, da otpjeva dio svoje pjesme našoj Slavici za rođendan! A on spreman glasom kao da će na binu izaći!!! I nikada me nije odbio, uvijek se javi i zapjeva!!! Baš kako su se on i Marinko uvijek javljali pjesmom, tako i mi nastavljamo!'', napisao je tada.

Podsjetimo, Nikola je sin pjevačke legende Marinka Rokvića. O odrastanju sa slavnim ocem govorio je za IN magazin, intervju pogledajte OVDJE.

Halid Bešlić bio je i glumac, a glumio je i u seriji Nove TV. Više se prisjetite OVDJE.

Riječi koje je Halidova supruga izrekla poslije njegove smrti slamaju srce, pogledajte ih OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity U čast Halida u ovom gradu okupit će se građani: ''Ponesite gitare, razglase, bubnjeve...''

Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca, kako izgleda pogledajte OVDJE.

Galerija 10 10 10 10 10

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Borna Sosa napravio iznimku: Pohvalio se fotografijama sina i partnerice!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Tko je novi prijestolonasljednik Luksemburga? Uspoređuju ga s princom Louisom!