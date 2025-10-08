Riječi koje je Halidova supruga izrekla poslije njegove smrti slamaju srce

Srpski mediji prenose kako je Sejda Bešlić reagirala kad je saznala da joj je preminuo suprug Halid.
Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života u sarajevskoj bolnici nakon borbe s bolesti.
Zbog njegova odlaska tuguje cijela regija, a posebno je dirljivo kako je reagirala njegova supruga Sejda Bešlić kad je čula za suprugovu smrt.
Sejda Bešlić
Halid i Sejda Bešlić
Kako prenosi srpski Kurir, kad su joj javili, Sejda je kratko izjavila:
''Eto mene brzo kod tebe, stari moj.''
Halid i Sejda vjenčali su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda, a kako su se upoznali i zaljubili, pisali smo OVDJE.
Samo mjesec dana uoči smrti Halid je napravio divnu gestu za svoju suprugu. O čemu se radilo, pogledajte OVDJE.
Halid Bešlić
Sejda i Halid u braku su dobili jedno dijete, sina Dina. Kako on izgleda, pogledajte OVDJE.
Sejda se rijetko pojavljivala u javnosti s Halidom, a jednu od posljednjih fotografija para objavio je dobar obiteljski prijatelj, glumac Emir Hadžihafisbegović. Pogledajte je OVDJE.
Halid Bešlić
Halid Bešlić
