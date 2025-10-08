Riječi koje je Halidova supruga izrekla poslije njegove smrti slamaju srce

Srpski mediji prenose kako je Sejda Bešlić reagirala kad je saznala da joj je preminuo suprug Halid.

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života u sarajevskoj bolnici nakon borbe s bolesti.

Zbog njegova odlaska tuguje cijela regija, a posebno je dirljivo kako je reagirala njegova supruga Sejda Bešlić kad je čula za suprugovu smrt.

Sejda Bešlić Foto: In Magazin

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Kako prenosi srpski Kurir, kad su joj javili, Sejda je kratko izjavila:

''Eto mene brzo kod tebe, stari moj.''

Pogledaji ovo Celebrity U čast Halida u ovom gradu okupit će se građani: ''Ponesite gitare, razglase, bubnjeve...''

Halid i Sejda vjenčali su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda, a kako su se upoznali i zaljubili, pisali smo OVDJE.

Samo mjesec dana uoči smrti Halid je napravio divnu gestu za svoju suprugu. O čemu se radilo, pogledajte OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Sejda i Halid u braku su dobili jedno dijete, sina Dina. Kako on izgleda, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Ribafish se prisjetio prerano preminulog sina, koji bi ovih dana napunio 20 godina

Sejda se rijetko pojavljivala u javnosti s Halidom, a jednu od posljednjih fotografija para objavio je dobar obiteljski prijatelj, glumac Emir Hadžihafisbegović. Pogledajte je OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Antonio Balic / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Galerija 15 15 15 15 15

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Početak nove ere? Nakon svega što je prošla, hrabro pokazala veliku promjenu

Pogledaji ovo Celebrity I Thompson se oprostio od Halida Bešlića na društvenim mrežama