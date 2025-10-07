Ljubavna priča Halida i Sejde: Vjenčali su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda

Ljubavna priča Halida Bešlića i supruge Sejde trajala je gotovo pola stoljeća.

Cijeli Balkan tuguje nakon vijesti da je preminuo kralj narodne glazbe Halid Bešlić.

Unatoč tomu što je bio jako poznato lice regije, svoj privatni život uvijek se trudio držati podalje od javnosti, a tijekom cijele karijere podrška mu je bila njegova supruga Sejda.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Halid i Sejda upoznali su se krajem 1970-ih dok je on tek gradio karijeru i snimao prve singlove, a ona radila u tvornici čokolade. Vjenčali su se 1977. nakon samo šest mjeseci veze i započeli zajednički život.

Jednom je prilikom u IN magazinu otkrio i kako je izgledalo njihovo vjenčanje. Vjenčali su se kod matičara u trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda u selu Knežina, jer mu otac nije dao da se vjenča u Sarajevu.

"I ja ispoštujem oca. On je bio glavni dok je živ bio, u nas je tako, dok je stari živ – njegova je zadnja", ispričao je pa podijelio i jednu anegdotu.

Halid i Sejda Bešlić (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

"U tom mjesnom uredu vjenčanja dva godišnje. Ljeto je bilo, prozor je bio otvoren i odjednom ptice dvije-tri dolete... Mi taman da potpišemo... One su se zalijetale, uletjele u te prostorije, to je takav smijeh bio, takva zezancija, da je to bilo ludilo", prisjetio se Halid.

Par ima sina Dina. Iako su imali veliku želju proširiti obitelj, zbog bolesti to više nisu mogli.

"Operacija tumora je Sejdi uskratila mogućnost da ponovno postane majka, bili smo užasno tužni zbog toga", rekao je Halid jednom prilikom.

Godine 2014. postali su djed i baka blizanaca, Lamije i Belmin-Kana – trenutak koji je Halid opisivao kao jednu od najvećih životnih radosti.

Sejda Bešlić Foto: In Magazin

Godine 2009. javnost se prvi put ozbiljno uplašila za život pjevača. Halid je doživio tešku prometnu nesreću i trajno izgubio vid na desnom oku.

Unatoč zdravstvenim i životnim izazovima, njihova je veza ostala čvrsta i diskretna – bez skandala i velikih istupa.

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

