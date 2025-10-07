Koja je vama bila najdraža? Pjesme Halida Bešlića koje su zauvijek obilježile glazbenu scenu

Halid Bešlić preminuo je u dobi od 71 godine, a u nastavku smo se prisjetili nekih njegovih najpopularnijih pjesama.
Hrvatsku je potresla vijest da je kralj narodne glazbe Halid Bešlić preminuo nakon zdravstvenih problema. Imao je 71 godinu.
Vijest nam je potvrdio njegov menadžer.
''Da, istina je. Preminuo je prije pola sata u bolnici u Sarajevu'', rekao nam je kratko.
Halid je sasvim sigurno našu glazbenu scenu obilježio na poseban način, a "Romanija", "Miljacka", "Ja bez tebe ne mogu da živim", "Prvi poljubac", "Dvadesete", "Ne bolujem", "Malo je, malo dana", "Lavanda", "Sevdah da se dogodi", "Vraćam se majci u Bosnu" samo su neke od njegovih najpopularnijih pjesama.
Halid se već neko vrijeme borio sa zdravstvenim problemima, a otkazao je i posljednje koncerte. Više pročitajte OVDJE.
