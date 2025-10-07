Bivši dinamovac javno izjavio ljubav supruzi: Ovo je priča o njihovoj velikoj romansi!

Luis Ibanez emotivnom porukom čestitao je rođendan supruzi Matei, a u nastavku saznajte više o njihovoj ljubavnoj priči.

Argentinski nogometaš Luis Ibanez (37), nekadašnji igrač Dinama, raznježio je svoje pratitelje objavom povodom rođendana svoje supruge Matee Ibanez.

Uz nekoliko zajedničkih fotografija na Instagramu, Luis je supruzi uputio emotivnu poruku.

"Sretan rođendan mojoj ljubavi! Hvala ti što si mi partnerica, prijateljica, podrška i što si najbolja mama na cijelome svijetu, ponosni smo na tebe."

Na nježnu objavu odmah je reagirala i slavljenica:

"Hvala, ljubavi, volim vas", napisala je, a komplimenti obožavatelja ubrzo su preplavili objavu.

Inače, Luis Ibanez i Matea upoznali su se dok je on igrao za Dinamo Zagreb.

U braku su od 2015. godine. Zavjete su izmijenili u crkvi Svih Svetih u Sesvetama, nakon čega su priredili raskošnu zabavu za uzvanike.

Mladenka je tada zablistala u raskošnoj vjenčanici s čipkom, a mladoženja se uskladio s njihovim sinčićem Thiagom, koji je tada imao godinu i pol.

Na vjenčanju je bila i Luisova obitelj, koja je doputovala za tu svečanu priliku, a među uzvanicima bile su brojne poznate osobe, uključujući Ibáñezove bivše suigrače iz Dinama – Antu Rukavinu, Juniora Fernandesa i Jerku Leku, koji je došao s tadašnjom suprugom Ivom.

