Zavirite u raskošan dom bivšeg dinamovca i lijepe supruge, luksuz je mala riječ!

Matea Ibáñez pokazala je djelić novog doma u Zagrebu, otkrivajući elegantno uređen interijer pun svjetla, detalja i osobnog stila.

Nakon dulje faze planiranja, Matea Ibáñez i njezin suprug Luis ostvarili su svoju viziju doma u Zagrebu.

Matea je na Instagramu otkrila djelić interijera, a već pri prvom pogledu jasno je koliko su pažnje posvetili svakom detalju.

Na fotografiji se ističe prostrani dnevni boravak u kojem dominiraju moderne linije, tople nijanse i dizajnerski komadi – od fotelja do minimalističkih stolića. Prirodna svjetlost koja ulazi kroz velike staklene stijene dodatno naglašava ugodu prostora, dok su dekorativne biljke i pažljivo birani detalji unijeli dozu sklada i osobnosti.

Dom Luisa i Matee Ibanez Foto: Matea Ibanez/Instagram

Iako rijetko otkriva privatne trenutke, Matea je ovim uvidom razveselila pratitelje.

Inače, Luis i Matea u braku su od 2015. godine. Zavjete su izmijenili u crkvi Svih Svetih u Sesvetama, nakon čega su priredili raskošnu zabavu za uzvanike.

Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 23 Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Mladenka je tada zablistala u raskošnoj vjenčanici s čipkom, a mladoženja se uskladio s njihovim sinčićem Thiagom, koji je tada imao godinu i pol.

Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 24 Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 22 Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Na vjenčanju je bila i Luisova obitelj, koja je doputovala za tu svečanu priliku, a među uzvanicima su bile brojne poznate osobe, uključujući Ibáñezove bivše suigrače iz Dinama – Antu Rukavinu, Juniora Fernandesa i Jerku Leku, koji je došao s tadašnjom suprugom Ivom.

