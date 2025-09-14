Hlače koje je Kolinda Grabar-Kitarović nosila za važan događaj ukrale svu pozornost!

Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša zasjale su na otvorenju prvenstva u hrvanju – jedna u trendi točkicama, druga u klasičnoj crnoj haljini.

Na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju, pažnju okupljenih privukle su dvije dame – Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša, koje su se zajedno pojavile u vrlo upečatljivim izdanjima.

Kolinda se odlučila za trendi spoj retro uzorka i jarkih boja. Nosila je bijele hlače visokog struka s crnim točkicama, naglašenim pojasom i širokim krojem koji joj je dao dodatnu dozu elegancije.

Ružičasta košulja unijela je svježinu u kombinaciju i naglasila njezin istančani modni stil. Uz dobar odabir krojeva i detalja, pokazala je kako retro elementi mogu izgledati moderno i sofisticirano.

Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL

S druge strane, Blanka Mateša birala je klasiku. Crna mini haljina s bijelim ovratnikom uparena s diskretnim zlatnim nakitom i raspuštenom kosom, čime je postigla elegantan i odmjeren izgled.

