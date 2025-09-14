Severina se javila s juga Italije u outfitu o kojem ama baš svi pričaju!

Dok se najavljuju koncerti i raspravlja o njezinu nastupu u Ljubuškom, Severina uživa na jugu Italije, dijeleći modne i gastronomske dojmove iz Palerma.

Dok se društvene mreže pune komentarima vezanima uz njezin najavljeni koncert u Ljubuškom, Severina je daleko od doma.

Slobodno vrijeme odlučila je provesti na jugu Italije, istražujući šarmantni Palermo.

Na Instagramu je podijelila dojmove s putovanja, uključujući fotografije lokalnih znamenitosti, uličnih glazbenika i talijanske gastronomije u kojoj je, prema svemu sudeći, potpuno uživala. Čak je zavirila u kuhinji jednog restorana kako bi otkrila kulinarske tajne Sicilije.

Pozornost je privukla i svojim modnim odabirom. Lepršava suknja s potpisom Dolce & Gabbane i bluza s točkicama činile su upečatljiv spoj, dok su ravne Guccijeve sandale i limunasti detalji dodatno naglasili njezin prepoznatljiv stil.

"Jako mi se sviđa tvoj outfit", "Znači, što ona može iskombinirati i opet izgledati savršeno", "Najbolje obučena žena Balkana i ako se ne varam stilista nema", "Kako se uvijek moze savršeno iskombinirati ova žena", "Tvoj oufit je dokaz da ne moraš plasirati golotinju da bi izgledala predivno", pisali su pratitelji.

Seve priprema veliki koncert u zagrebačkoj Areni, a osim u Zagrebu, nastupat će i u splitskoj dvorani Gripe, za koju još uvijek ima ulaznica u prodaji.

Nedavno je imala govor u Bruxellesu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Na koncertu u Opatiji stala je na stranu jedne obožavateljice, o čemu više pročitajte OVDJE.

