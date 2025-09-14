Kakva ludnica! Thompson na svadbi nećakinje uzeo mikrofon i zapjevao hit "Geni kameni"

Na svadbi Lejdi Perković i Ivana Jarneca, Thompson je zapjevao "Geni kameni" i izazvao oduševljenje gostiju.

Na svadbi Lejdi Perković, nećakinje Marka Perkovića Thompsona, i plesača Ivana Jarneca dogodio se trenutak koji će uzvanici dugo pamtiti.

Legendarni glazbenik uzeo je mikrofon i zapjevao svoj hit "Geni kameni", što je izazvalo pravo oduševljenje među gostima.

Svadba Lejdi Perković - 3 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Svadba Lejdi Perković - 1 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Mlada Lejdi blistala je u bajkovitoj bijeloj vjenčanici dok je rame uz rame s poznatim stricem slavila jedan od najsretnijih dana u svom životu. U videima i fotografijama koje su preplavile društvene mreže vidi se da je atmosfera bila usijana, a Thompsonovo pojavljivanje na pozornici dodatno je podiglo temperaturu među uzvanicima.

Svadba Lejdi Perković - 2 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Svadba je okupila brojne prijatelje i obitelj, a sudeći po reakcijama prisutnih, bila je to večer puna emocija, glazbe i, naravno, domaće atmosfere kakvu samo Thompson zna stvoriti.

Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

OVDJE pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda.

Prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca - 3 Foto: Screenshot

Na Instagramu se ovih dana Lejdi pohvalila i fotografijama s čak dvije svoje djevojačke zabave ovog ljeta. Više pogledajte OVDJE.

