Pogledajte vjenčanicu koju je nosila Thompsonova nećakinja na svom bajkovitom vjenčanju!

Lejdi Perković udala se za plesača Ivana Jarneca u bajkovitoj ceremoniji, a sve je oduševila i odabirom vjenčanice.

Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i naš plesač Ivan Jarnec su se vjenčali.

Prekrasna Lejdi odmah je privukla sve poglede. Zablistala je u dugoj čipkastoj vjenčanici bez naramenica, ali s odvojenim rukavima, koja je naglasila njezinu figuru i eleganciju. Romantični šlep dodatno je zaokružio bajkoviti izgled mladenke.

Lejdi Perković - 1 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Francuz splitskih korijena koji je osmijehom šarmirao sve na zagrebačkom Cvjetnom?

Naš plesač za poseban dan odabrao je tamnoplavo odijelo s leptir mašnom.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Sviđa li vam se vjenčanica Lejdi Perković? Prekrasna je, zaista je bajkovita

Ne sviđa mi se, ima i ljepših Prekrasna je, zaista je bajkovita

Ne sviđa mi se, ima i ljepših Ukupno glasova:

Svadbeno slavlje okupilo je obitelj i prijatelje, a atmosfera je već prema prvim kadrovima bila vesela, emotivna i ispunjena pjesmom. Slavlje se zahuktavalo uz Thompsonov hit, a više o tome pročitajte OVDJE.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 8 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Da vas vidimo! Koliko se dobro sjećate detalja prvog nastavka ''Top Guna''?

Galerija 23 23 23 23 23

Na Instagramu se ovih dana Lejdi pohvalila i fotografijama s čak dvije svoje djevojačke zabave ovog ljeta. Više pogledajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tko je ona?! Na crveni tepih došla je gola baš kao i supruga kontroverznog glazbenika

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Vječno mlada! Jennifer Aniston u crnoj mini haljini napravila pomutnju na ulici

Pogledaji ovo Celebrity Među brojnim poznatima na špici istaknula se radijska imena čiji je odlazak rastužio slušatelje