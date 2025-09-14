Pretraži
wow!

Pogledajte vjenčanicu koju je nosila Thompsonova nećakinja na svom bajkovitom vjenčanju!

Piše I.G., Danas @ 10:04 Celebrity komentari
Lejdi Perković - 2 Lejdi Perković - 2 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Lejdi Perković udala se za plesača Ivana Jarneca u bajkovitoj ceremoniji, a sve je oduševila i odabirom vjenčanice.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Na svadbi Thompsone nećakinje nastala ludnica kad je stric zapjevao "Geni kameni"
usijana atmosfera
Kakva ludnica! Thompson na svadbi nećakinje uzeo mikrofon i zapjevao hit "Geni kameni"
Pogledajte vjenčanicu koju je nosila Thompsonova nećakinja na svom bajkovitom vjenčanju
wow!
Pogledajte vjenčanicu koju je nosila Thompsonova nećakinja na svom bajkovitom vjenčanju!
Tko je slovačka Bianca Censori, Bianka Rumanová?
imaju i isto ime!
Tko je ona?! Na crveni tepih došla je gola baš kao i supruga kontroverznog glazbenika
Jennifer Aniston nikad nije izgledala bolje, evo kako joj stoji kožna haljina
stari li ona uopće?
Vječno mlada! Jennifer Aniston u crnoj mini haljini napravila pomutnju na ulici
Brojni poznati na špici
velika galerija!
Među brojnim poznatima na špici istaknula se radijska imena čiji je odlazak rastužio slušatelje
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
Marko Perković Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca zapjevao svoj veliki hit
''predivno!''
''Kad ti striko zapjeva...'' Thompson na vjenčanju nećakinje izveo svoj veliki hit
Oženio se Ivo Kezić, bivši kandidat MasterChefa
ljubi rukometašicu
Vjenčao se bivši kandidat MasterChefa! Hrvatsku je dirnuo svojom tragičnom pričom
Margot Robbie na crvenom tepihu pokazala skoro sve
top ili flop?
Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice
Poznati Splićani zapjevali za obnovu župne kuće i progovorili o važnosti vjere u njihovim životima: ''Čuo sam glas 'trebaš prestati piti'. Siguran sam da je to bio Bog.''
''to je bio bog!''
Poznati Splićani progovorili o važnosti vjere u njihovim životima: ''Čuo sam glas - trebaš prestati piti!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Eksplozija u kafiću u Madridu, 14 ozlijeđenih
užas u španjolskoj
Eksplozija u kafiću! Ozlijeđeno najmanje 25 ljudi
Nakon što je američki napad potopio brod s 11 mrtvih, novi incident s venezuelanskim ribarima
RAT PROTIV KARTELA
Razarač SAD-a krcat marincima i krstarećim raketama zauzeo brod: "To su skromni i bezopasni ribari"
U padu s balkona u Zagrebu poginuo 40-godišnjak
u noći
Bizarna nesreća: Mlađi muškarac pio na balkonu, pao u dvorište i poginuo
show
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
Marko Perković Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca zapjevao svoj veliki hit
''predivno!''
''Kad ti striko zapjeva...'' Thompson na vjenčanju nećakinje izveo svoj veliki hit
Ellen Vanjorek na špici prošla u upečatljivoj modnoj kombinaciji
hrvatske kardashianke
Za mladom domaćom senzacijom i njenom trudnom majkom okretali su se svi na špici
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Pokažite što znate!
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
"Ovako to rade Slovenci": Prizor iz Ljubljane podigao prašinu na društvenim mrežama, povela se velika rasprava
Hmm…
"Ovako to rade Slovenci": Prizor iz Ljubljane podigao prašinu na društvenim mrežama, povela se velika rasprava
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
LOL
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
tech
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Roditelji, oprez!
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Napravljen veliki korak
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Nema tu nikakve magije: Šef Riviana objasnio zašto su kineski automobili jeftiniji od konkurencije
Jednostavno je
Nema tu nikakve magije: Šef Riviana objasnio zašto su kineski automobili jeftiniji od konkurencije
sport
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, Fabregas odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Slaba minutaža
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, trener odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Goran Tomić više nije trener Istre 1961
Nasljednik već poznat?
Nakon Đalovića, pao je i drugi otkaz sezone: Prvoligaš potvrdio razlaz s trenerom
Danas u Beogradu ždrijeb Europskog vaterpolskog prvenstva
Svaka utakmica kao finale
Ždrijeb koji sve okreće naglavačke: Evo što čeka Hrvatsku u Beogradu
tv
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
LEYLA
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
Što učiniti kada sva sigurnost nestane otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Skrivena sudbina
Što učiniti kada sva sigurnost nestane otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Nemojte ovo raditi
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Probajte, bit će vam drago: Za uvijek sočnu piletinu treba vam samo jedan sastojak
Provjeren recept
Probajte, bit će vam drago: Za uvijek sočnu piletinu treba vam samo jedan sastojak
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
lifestyle
Zagreb špica: Ružičasta košulja u muškom street style izdanju
ČISTA PETICA
To se traži! Markantan gospodin iz Zagreba udario kontru modnim zabranama
Haljine u smeđoj boji
MODELI ZA SVE PRIGODE
Smeđa je hit: 20 haljina u boji jeseni već od 6,99 eura
Zagreb špica: Zarina haljina kao suknja u street style izdanju
SUPER IDEJA?
Top topova, domišljata ljepotica sa špice haljinu nosi kao - suknju
sve
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, Fabregas odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Slaba minutaža
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, trener odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Goran Tomić više nije trener Istre 1961
Nasljednik već poznat?
Nakon Đalovića, pao je i drugi otkaz sezone: Prvoligaš potvrdio razlaz s trenerom
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene