Thompsonova nećakinja imala dvije djevojačke! Ovo su fotke s vesele fešte s curama na brodu

Lejdi Perković podijelila je fotografije s dvije djevojačke zabave koje je imala.

Lejdi Perković, domaćoj javnosti poznatija kao nećakinja Marka Perkovića Thompsona, nedavno je proslavila svoju djevojačku zabavu.

Sa svojim prijateljicama feštala je 23. kolovoza, a sad je na Instagramu podijelila fotografije sa zabave.

A prva djevojačka bila je itekako zanimljiva. Naime, prva fešta bila je ''momačka'', a njene prijateljice dočekale su je odjevene kao njen budući suprug Ivan Jarnec. Nosile su kratke hlačice, cvjetne košulje te preko lica držale njegovu isprintanu fotografiju.

''Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora'', pisalo je na torti koju je imala.

Pogledaji ovo Celebrity Objavljena je posljednja pjesma Gabi Novak, naziv i stihovi slamaju srca

''Moje cure, moji Ivani x6'', dodala je Lejdi.

Fešta se nastavila i dan poslije pa su djevojke tako imale dvije zabave. Drugog dana uživale su na brodu.

Nakon savršene momačke, cure su pripremile i djevojačku… Hvala mojim curama na momačkoj/djevojačkoj za pamćenje. Volim vas! Djevojačka 24.08.2025.'' napisala je Lejdi.

Kad je vjenčanje, još nije otkriveno.

''Sve je spremno, mi smo spremni, čekamo datum i jedva čekamo'', otkrila je Lejdi nedavno za IN magazin.

Lejdi Perković - 2 Foto: Instagram

Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram

Iako tajnoviti, dali su nam do znanja kako će vjenčanje biti ljeti, ali ne i kojeg.

Pogledaji ovo Celebrity Domenica progovorila o planovima za obitelj s dugogodišnjim partnerom: ''Ne razmišljam...''

''Taj neki mali dio moje želje da sam u Splitu nije se ostvario, ali nema veze ja sam i dalje sretna, imat ćemo svakako nešto u Dalmaciji tako da smo poraspodijelili stvari za vjenčanje, malo dolje, malo tu, ali veliko slavlje je tu u Zagrebu'', otkrila je Lejdi.

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 4 Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram

A o njihovim zarukama prije dvije godine itekako se pisalo.

2023. Ivan je Lejdi zaprosio u ''Plesu sa zvijezdama''. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

Ivan Jarnec i Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

Ivan Jarnec i Lejdi Perković - 2 Foto: Instagram

Galerija 29 29 29 29 29

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte na izvol'te! Zgodni sin i novi dečko pali su u zaborav pokraj vječne seks-bombe

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Tko je mama Dominika Livakovića? Atraktivnu crnku koja je ljubila bivšeg državnog tajnika krasi laskava titula

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ekskluzivni prizori! Kod Dubrovnika se snimaju novi nastavci svjetski popularne serije