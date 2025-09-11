Ekskluzivni prizori! Kod Dubrovnika se snimaju novi nastavci svjetski popularne serije

Kod Dubrovnika se snima serija ''Below Deck Mediterranean'', fotografi su s obale uhvatili ekskluzivne prizore.

Na luksuznoj jahti uz obalu Dubrovnika ovih se dana snima nova sezona popularne reality serije ''Below Deck Mediterranean'' (''Ispod palube - Mediteran'').

Obožavatelji su brzo prepoznali kapetanicu Sandy Yawn, jedno od najpoznatijih lica franšize. Produkcija službeno šuti o detaljima.

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 9 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 8 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 7 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Od svog debija 2016. godine, ''Below Deck Mediterranean'' osvojio je gledatelje diljem svijeta prikazujući glamurozni, ali i izazovni život posade luksuznih jahti. Kao spin-off popularne serije ''Below Deck'', ovaj reality hit vodi nas na Mediteran, u svaku novu sezonu smještenu u drugu čarobnu destinaciju. Dosad su se sezone snimale u Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i Francuskoj.

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 6 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 5 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 4 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Više se ne skrivaju? Maja Šuput podijelila prvu fotografiju sa zgodnim Splićaninom

Koncept serije jednostavan je, ali neodoljiv: pratimo posadu superjahti dok žive i rade zajedno, balansirajući između zahtjeva bogatih gostiju, visokih standarda usluge i osobnih odnosa koji često pucaju pod pritiskom. Gledatelji uživaju u jedinstvenom miksu luksuznih lokacija, spektakularnih jahti i neizbježne drame među članovima posade.

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 2 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Snimanje serije ''Below Deck Mediterranean'' u Dubrovniku - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Najljepša vijest u domu našeg nogometaša: Zvijezda Rijeke i supruga Ana dočekali blizance!

Kapetanica Sandy Yawn postala je zaštitno lice serije, poznata po čvrstoj disciplini i profesionalnom vodstvu, dok se ostatak posade mijenja iz sezone u sezonu, donoseći svježinu i nove zaplete.

Jeste li gledali ovu seriju? Da, super mi je!

Ne, ali sada sigurno hoću! Da, super mi je!

Ne, ali sada sigurno hoću! Ukupno glasova:

Do sada je emitirano devet sezona s više od 150 epizoda, a deseta sezona, čija se radnja seli u Barcelonu, već je najavljena.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga ubijenog Charlieja Kirka? Prije 13 godina bila je misica

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Duga kosa i brkovi! Brad Pitt snimljen u nešto drugačijem izdanju!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte na izvol'te! Zgodni sin i novi dečko pali su u zaborav pokraj vječne seks-bombe