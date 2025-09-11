Pretraži
podržavala ga u svemu

Tko je supruga ubijenog Charlieja Kirka? Prije 13 godina bila je misica

Piše H.L., Danas @ 12:21 Zanimljivosti komentari
Erika Kirk, Charlie Kirk Erika Kirk, Charlie Kirk Foto: Instagram

Par se vjenčao 2021. godine, a u braku su dobili dvoje djece - čija imena nikada nisu otkrili javno.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kod Dubrovnika se snima serija ''Below Deck Mediterranean''
na jahti
Ekskluzivni prizori! Kod Dubrovnika se snimaju novi nastavci svjetski popularne serije
18. Susret klapa u Sisku
Susret klapa
18. Susret klapa u Sisku
Slavni koji su izbjegli teroristički napad 9/11
9/11
Ove poznate osobe za dlaku su izbjegle tragediju najvećeg terorističkog napada u povijesti
Lana.S i Alka Vuica u novoj su pjesmi spojile dvije snažne energije
"živa ljubav"
Lana.S i Alka Vuica u novoj su pjesmi spojile dvije snažne energije!
Brad Pitt pustio kosu i brkove
kako mu stoji?
Duga kosa i brkovi! Brad Pitt snimljen u nešto drugačijem izdanju!
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Lu Dedić i Marina Scotti na komemoraciji Gabi Novak
suze samo tekle
Teški prizori obiteljske tuge: Unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od Gabi Novak
Tko je supruga Mirka Filipovića, Klaudija Filipović?
samozatajna klaudija
Tko je supruga Mirka Filipovića? Nikad ju ne vidimo, a u braku su već 23 godine
Željko Bebek s obitelji posjetio Međugorje
na malu gospu
Bebek obitelj odveo u Međugorje, pažnju privukla lijepa kćer koju rijetko vidimo
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Otac morao voziti bebu u bolnicu jer nije bilo sanitetskog vozila, dječaić preminuo na putu
UŽAS U BIH
Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
show
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
Svi komentiraju rođendansku tortu Luke Modrića
''Veliki Luka''
Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Jao…
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Fotografija iz Zagreba postala viralna! Pogledajte dječju igru
Dosjetljivo
Fotografija iz Zagreba postala viralna! Pogledajte dječju igru
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
Novi uređaji iz Telemacha: Još napredniji i pametniji, a dostupni svima
Telefon i tablet
Novi uređaji iz Telemacha: Još napredniji i pametniji, a dostupni svima
sport
Lukas Podolski popljuvao bivšeg Vatrenog
auu!
Lukas Podolski popljuvao bivšeg vatrenog: "Nikad ne bih takvog čovjeka u klubu"
Hajduk saznao potencijalnog protivnika u osmini finala Kupa
Napunit će blagajnu
Velika fešta u najavi: Hajduk saznao potencijalnog protivnika u Kupu
Tko je Miloš Lukovac? Maltretirao navijače u Beogradu, borio se u Zagrebu, Hrvat ga nokautirao
NIJE DUGO IZDRŽAO
VIDEO Tko je Vučićev čovjek koji je tukao navijače? Borio se u Zagrebu, Hrvat ga ekspresno završio
tv
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
LEYLA
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
KUMOVI
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
S razlogom: Spud Bud ili kako je Zagreb poludio za punjenim krumpirima
Viralni hajp
Zagreb je poludio za ovim jelom: Otvoren restoran koji poslužuje samo punjeni krumpir
Uz autocestu Zagreb-Rijeka: Čudesna podzemna palača koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Lokvarka
Uz autocestu Zagreb - Rijeka: Čudesna podzemna palača koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim
novac
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Jesmo li na dnu?
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
lifestyle
Vanja Modrić u bijelim tenisicama i bikirnici na Maksimiru 2025.
Za nju postoji lista čekanja
Vanja Modrić nosila je bijele tenisice na maksimirskom travnjaku, ali najviše pažnje privukla je njezina torba
Naše čitateljice odabrale najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
JESTE IZNENAĐENI?
Više od 5700 čitateljica odabralo je najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
sve
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene