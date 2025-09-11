Tko je supruga ubijenog Charlieja Kirka? Prije 13 godina bila je misica

Par se vjenčao 2021. godine, a u braku su dobili dvoje djece - čija imena nikada nisu otkrili javno.

Američki konzervativni influencer i Trumpov saveznik Charlie Kirk (31) ubijen je tijekom javnog skupa na sveučilištu u saveznoj državi Utah. Kirk je pogođen u vrat te je hitno prebačen u bolnicu, ali liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.

Iza sebe je ostavio suprugu, koja ga je nerijetko pratila na političkim događajima, i dvoje djece. A tko je njegova supruga?

Erika Lane Frantzve Kirk rođena je 20. studenog 1988. godine u Arizoni.

U mladosti se istaknula kao sportašica, igrajući košarku za žensku ekipu Sveučilišta Regis u Coloradu. Godine 2012. okrunjena je za Miss Arizone, a zatim je predstavljala svoju saveznu državu na izboru za Miss SAD-a.

Nakon iskustva u svijetu mode i zabave odlučila je promijeniti svoj poslovni smjer te se fokusirala na obrazovanje. Na Sveučilištu Liberty stekla je titulu Juris Master (američko pravo), a potom i doktorat iz biblijskih studija i kršćanskog vodstva.

Svoju strast prema vjeri pretočila je u projekte koji spajaju duhovnost i biznis - vodi podcast ''Midweek Rise Up'', a pokrenula je i neprofitnu organizaciju ''Everyday Heroes Like You'', posvećenu podršci humanitarnim inicijativama. Također, godine 2018. osnovala je ''Proclaim Streetwear'', brend odjeće religiozne prirode koji je, kako stoji na Instagramu, ''vođen svrhovitošću Kraljevstva''.

Aktivna je i u poslovnom svijetu kao agentica za nekretnine u prestižnoj tvrtki Corcoran Group.

Popularna je i na Instagramu gdje je prati oko 1.2 milijuna pratitelja.

S Charliejem Kirkom vjenčala se 2021. godine, a zajedno su dobili dvoje djece – kćer rođenu u kolovozu 2022. i sina rođenog u svibnju 2024. godine. Njihova imena par nikada nije iznosio u javnost, naglašavajući da žele zaštititi privatnost djece.

U travnju su zajedno sudjelovali u epizodi podcasta ''The Charlie Kirk Show'' u kojoj su govorili o braku i obiteljskom životu.

''Morate stalno ulagati u povjerenje jedno u drugo, da ste na istoj strani. Podržavate se. Volite jedno drugo. Nećete se potkopavati. Nećete se potkopavati', izjavila je tada, a poznato je i da je podržavala supruga u kontroverznim stavovima.

