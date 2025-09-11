Jedan od glavnih glumaca Kumova otkrio nam je što stoji iza velikog uspjeha ove priče!

Televizijska serija ''Kumovi'' već godinama osvaja srca gledatelja i drži status jedne od najgledanijih domaćih produkcija. Njeni glumci postali su omiljena lica koja svakodnevno ulaze u domove publike, a serija, nakon četiri godine emitiranja i pet sezona, nastavlja privlačiti nove obožavatelje. Povodom povratka ''Kumova'' na male ekrane, razgovarali smo s jednim od glavnih glumaca koji je otkrio što stoji iza uspjeha ove tople priče, prisjetio se najupečatljivijih trenutaka sa seta te progovorio o svom novom filmskom projektu i planovima za budućnost.

Popularna serija ''Kumovi'' vratila se na male ekrane i nakon četiri godine emitiranja i pet sezona i dalje oduševljava gledatelje.

Glumac otkriva kako ga uspjeh serije ne iznenađuje jer smatra da je publika prepoznala toplinu i ljudskost priče. Likovi su, kaže, obični ljudi u svakidašnjim, ali i nesvakidašnjim situacijama u kojima se mnogi mogu prepoznati, što seriji daje posebnu vrijednost.

''Koliko god nekad zvučalo nevjerojatno da smo, evo nakon četiri godine snimanja i emitiranja i dalje rado viđeni gosti u domovima naših gledalaca, na neki način me ne iznenađuje. Svi smo zajedno uspjeli postići jednu lijepu atmosferu serije, serija je zabavna, topla, ljudska i mislim da se puno naše publike može u našim likovima pronaći i to je ono što je najvrijednije'', kaže.

Galerija 4 4 4 4 4

Kroz godine rada na ''Kumovima'' snimio je niz scena koje su mu se urezale u pamćenje. Ipak, posebno izdvaja Stipanov sprovod, emotivno priznanje Vesni te humoristične trenutke s Vinkom koji su postali zaštitni znak serije.

Obiteljska atmosfera na setu

Glumac opisuje atmosferu na setu kao prijateljsku i obiteljsku, ali ujedno i profesionalnu.

Vladimir Tintor Foto: Nova TV

''Međusobno se uvažavamo, družimo se i privatno kad obaveze dopuste, a ponekad smo jedni drugima rame za plakanje'', kaže. Iako je teško izdvojiti kolegu koji unosi najviše energije, naglašava da su dobro napisane scene često razlog za smijeh na snimanju.

Uspoređujući rad na televiziji, filmu i kazalištu, ističe da su emocije, trema i odgovornost isti, dok kamera traži suptilniji pristup, a kazalište dopušta izraženiju ekspresivnost.

Vladimir Tintor Foto: Nova TV

“Belo se pere na devedeset” – emotivna filmska priča

Njegov najnoviji projekt, film ''Belo se pere na devedeset'', imao je svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu. Publika je emotivnu priču pratila s osmijehom i suzama, a ekipa je film prvi put gledala zajedno upravo na festivalu, što je cijelom doživljaju dalo posebnu težinu.

Film, nastao prema autobiografskom romanu Bronje Žakelj, razvijao se čak sedam godina.

Vladimir Tintor Foto: Nova TV

''Na našim prostorima teško je snimiti film, no ova je priča zaslužila vrijeme za kvalitetnu pripremu'', ističe glumac. Posebno hvali suradnju s redateljem Markom Naberšnikom, producentom Alešem Pavlinom te kolegama iz Slovenije i Anicom Dobrom, s kojom je dijelio kadar.

Pogled u budućnost

Kad su u pitanju planovi, glumac priznaje da ne voli previše planirati. Želi nastaviti surađivati s kolegama iz HNK Osijek i Nove TV, ali i pronaći vrijeme za svoju likovnu stranu, posebno za izradu unikatnih kolaža kroz svoj projekt TINT-O-RAMA konzervice.

Vladimir Tintor Foto: Nova TV

“Najvažnije je raditi s odličnim ljudima i kolegama, gdje god me život odvede,” zaključuje.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Mnogima omiljena Hrvatica izazvala izljeve ljubavi prizorima u mini bikiniju

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Haljinica s bombastičnim dekolteom istaknula je tip-top figuru Maje Šuput