Haljinica s bombastičnim dekolteom istaknula je tip-top figuru Maje Šuput

Sređena od glave do pete Maja je pozirala sa širokim osmijehom na licu, a prizore je podijelila na društvenim mrežama.

Naša pjevačica Maja Šuput još jednom je pokazala zašto je mnogima modna inspiracija. Na društvenim mrežama podijelila je dvije fotografije koje su u trenu izazvale lavinu reakcija.

U elegantnom svijetloružičastom sakou-haljini s upečatljivim mašnama ukrašenim kristalima, Maja pozira s osmijehom, ali pažnju mnogih ukrao je odvažan dekolte.

Iako je styling sofisticiran, kombinacija kroja i dubokog izreza stvorila je efekt koji se ne zaboravlja lako.

Maja Šuput Foto: Instagram

Zlatni lančići i besprijekoran make-up zaokružuju ovaj glamurozni look, a njezini pratitelji u komentarima nisu štedjeli riječi hvale.

''Damski, predobro'', ''Ljepotica'', dio je komentara s društvenih mreža u moru emotikona srca i vatrice.

Podsjetimo, većinu ljeta Maju Šuput prate šuškanja o bliskosti sa Šimom Elezom, a niz fotografija iz Splita dodatno je potaknuo glasine. Više o tome pročitajte OVDJE.

