Haljinica s bombastičnim dekolteom istaknula je tip-top figuru Maje Šuput

Sređena od glave do pete Maja je pozirala sa širokim osmijehom na licu, a prizore je podijelila na društvenim mrežama.
Naša pjevačica Maja Šuput još jednom je pokazala zašto je mnogima modna inspiracija. Na društvenim mrežama podijelila je dvije fotografije koje su u trenu izazvale lavinu reakcija.3 vijesti o kojima se priča jeziv trenutak Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van? neraskidiva veza Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak boluje od rijetke bolesti Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok
U elegantnom svijetloružičastom sakou-haljini s upečatljivim mašnama ukrašenim kristalima, Maja pozira s osmijehom, ali pažnju mnogih ukrao je odvažan dekolte.
Iako je styling sofisticiran, kombinacija kroja i dubokog izreza stvorila je efekt koji se ne zaboravlja lako.
Maja Šuput Foto: Instagram
Zlatni lančići i besprijekoran make-up zaokružuju ovaj glamurozni look, a njezini pratitelji u komentarima nisu štedjeli riječi hvale.
Galerija 29 29 29 29 29
''Damski, predobro'', ''Ljepotica'', dio je komentara s društvenih mreža u moru emotikona srca i vatrice.
Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput Foto: Instagram
Podsjetimo, većinu ljeta Maju Šuput prate šuškanja o bliskosti sa Šimom Elezom, a niz fotografija iz Splita dodatno je potaknuo glasine. Više o tome pročitajte OVDJE.
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: PR
Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: PR
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Tko je novi dečko Jennifer Aniston? Bio je trgovac, a onda je zbog bolesti promijenio karijeru
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
Pogledaji ovo Celebrity Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!