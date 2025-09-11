Pretraži
Slatko, ali ipak opasno

Haljinica s bombastičnim dekolteom istaknula je tip-top figuru Maje Šuput

Piše H.L., Danas @ 09:01 Celebrity komentari
Maja Šuput Maja Šuput Foto: Instagram

Sređena od glave do pete Maja je pozirala sa širokim osmijehom na licu, a prizore je podijelila na društvenim mrežama.

Sophia Rose Stallone, kći Sylvestera Stallonea, uživa na obiteljskom odmoru
mamac za poglede
Znate li čija je ovo kći? Bujna ljepotica na plaži je zasjenila i legendarnog oca
Lana Radeljak dobila unapređenje na poslu
Lijepa i uspješna
Kći Dikana i Ene Begović podijelila veliku vijest: ''Sretna sam...''
Vladimir Tintor intervju: Jedan od glavnih glumaca otkrio nam je što stoji iza uspjeha Kumova
SCENE UREZANE U PAMĆENJE
Jedan od glavnih glumaca Kumova otkrio nam je što stoji iza velikog uspjeha ove priče!
Lidija Bačić objavila fotku u bikiniju
Fatalna Lile
Mnogima omiljena Hrvatica izazvala izljeve ljubavi prizorima u mini bikiniju
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
Josip Radeljak Dikan prisjetio se ljetovanja s Enom Begović
''bila je jedinstvena''
Dosad neviđene fotke Ene Begović! Josip Radeljak Dikan prisjetio se njihova ljetovanja
Lu Dedić i Marina Scotti na komemoraciji Gabi Novak
suze samo tekle
Teški prizori obiteljske tuge: Unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od Gabi Novak
Tko je supruga Mirka Filipovića, Klaudija Filipović?
samozatajna klaudija
Tko je supruga Mirka Filipovića? Nikad ju ne vidimo, a u braku su već 23 godine
vijesti
Otac morao voziti bebu u bolnicu jer nije bilo sanitetskog vozila, dječaić preminuo na putu
UŽAS U BIH
Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
Policija zbog krijumčarenja migranata uhitila dvojicu državljana Srbije
KAZNENO SU PRIJAVLJENI
FOTO Policija nadomak Zagreba zaustavila kamion: Uhitili dvojicu Srba zbog onoga što su prevozili
show
Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok
boluje od rijetke bolesti
Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Jao…
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Fotografija iz Zagreba postala viralna! Pogledajte dječju igru
Dosjetljivo
Fotografija iz Zagreba postala viralna! Pogledajte dječju igru
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
Novi uređaji iz Telemacha: Još napredniji i pametniji, a dostupni svima
Telefon i tablet
Novi uređaji iz Telemacha: Još napredniji i pametniji, a dostupni svima
sport
Hajduk saznao potencijalnog protivnika u osmini finala Kupa
Napunit će blagajnu
Velika fešta u najavi: Hajduk saznao potencijalnog protivnika u Kupu
Kakav skandal! Snimao je engleske nogometaše u svlačionici i sve objavio
procurila snimka
VIDEO Kakav skandal! Snimao je engleske nogometaše u svlačionici i sve objavio
Što sada čeka Hrvatsku? Nijemci se nadaju kiksu Vatrenih, ovo nam je potrebno!
IDEMOOO!
Što sada čeka Hrvatsku? Nijemci se nadaju kiksu Vatrenih, ovo nam je potrebno!
tv
Leyla: Ne skidaju osmijeh s lica - uživaju u svakom trenutku
LEYLA
Leyla: Ne skidaju osmijeh s lica - uživaju u svakom trenutku
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Kumovi: Ponovno je vidjela svoju najveću ljubav - sreći nema kraja
KUMOVI
Ponovno je vidjela svoju najveću ljubav - sreći nema kraja
putovanja
S razlogom: Spud Bud ili kako je Zagreb poludio za punjenim krumpirima
Viralni hajp
Zagreb je poludio za ovim jelom: Otvoren restoran koji poslužuje samo punjeni krumpir
Uz autocestu Zagreb-Rijeka: Čudesna podzemna palača koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Lokvarka
Uz autocestu Zagreb - Rijeka: Čudesna podzemna palača koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
novac
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Jesmo li na dnu?
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
lifestyle
Vanja Modrić u bijelim tenisicama i bikirnici na Maksimiru 2025.
Za nju postoji lista čekanja
Vanja Modrić nosila je bijele tenisice na maksimirskom travnjaku, ali najviše pažnje privukla je njezina torba
Naše čitateljice odabrale najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
JESTE IZNENAĐENI?
Više od 5700 čitateljica odabralo je najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
Vrste cvijeće koje ne treba orezivati u rujnu
Budite oprezni
Ne orezujte ih u rujnu: Šest cvjetova koje morate ostaviti netaknute
