Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak

Terezu Kesoviju i Gabi Novak povezivalo je dugogodišnje prijateljstvo, a Tereza nije skrivala koliko ju je pogodio odlazak naše glazbene dive.
Pod ruku s prijateljima, jedva je hodala, ali odlučila je osobno odati počast pjevačici s kojom ju je vezivalo dugogodišnje prijateljstvo i suradnja. Dolazak Tereze Kesovije izazvao je emocije kod prisutnih jer je još jednom pokazala koliko joj je značila Gabi .
Tereza Kesovija, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Njihovo prijateljstvo trajalo je desetljećima, a osim što su dijelile scenu i glazbene uspjehe, zajedno su stvarale povijest domaće estrade.
Tereza Kesovija, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX
Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX
