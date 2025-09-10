Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak

Terezu Kesoviju i Gabi Novak povezivalo je dugogodišnje prijateljstvo, a Tereza nije skrivala koliko ju je pogodio odlazak naše glazbene dive.

Na komemoraciji za Gabi Novak pojavila se i njezina dugogodišnja prijateljica i kolegica Tereza Kesovija.

Pod ruku s prijateljima, jedva je hodala, ali odlučila je osobno odati počast pjevačici s kojom ju je vezivalo dugogodišnje prijateljstvo i suradnja. Dolazak Tereze Kesovije izazvao je emocije kod prisutnih jer je još jednom pokazala koliko joj je značila Gabi .

Tereza Kesovija, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Njihovo prijateljstvo trajalo je desetljećima, a osim što su dijelile scenu i glazbene uspjehe, zajedno su stvarale povijest domaće estrade.

Tereza Kesovija, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Kesovija je Gabi posvetila dirljive riječi na društvenim mrežama.

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

