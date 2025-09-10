Tko je lijepa političarka za koju se šuška da je nova ljubav Alena Vitasovića? Povezuje ih ista strast

Sve su glasnija šuškanja o tome da je Katarina Peović nova žena u životu našeg glazbenika.

Već neko vrijeme kruže glasine o tome da su bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte Katarina Peović te istarski glazbenik Alen Vitasović u vezi.

A tko je ona?

Političarka je rođena u Zagrebu, u kojem je i završila fakultet – studij komparativne književnosti i kroatistike na Filozofskom fakultetu.

Katarina Peović Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Bila je asistentica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu od 2004. do 2005. godine, a nakon toga zaposlila se na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Od ožujka 2017. godine članica je Radničke fronte.

Katarina Peović Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Katarina Peović Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Katarina Peović Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Ali ona je velika zaljubljenica u glazbu te je bila jedna od članica ženskog benda Maxmett. Peović je bila prva gitara u bendu, a glavni vokal bila je Tina Rupčić. Cure su se na sceni pojavile 1991. godine, kada su snimile prvi i posljednji album ''Mačke vole grebati''.

Osim u Maxmettu svirala je u još nekim bendovima, kao što su Pozdrav Azri i Stampedo.

Katarina Peović Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Podsjetimo, Katarina i Alen dosta se druže u posljednje vrijeme te su zajedno viđeni na brojnim istarskim događajima. U svibnju su posjetili Trku na tovari u Puli, a u srpnju zajedno su bili na otvorenju Pulskog filmskog festivala.

Katarina Peović, Alen Vitasović Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Naš glazbenik u posljednje vrijeme često ju spominje i u objavama na društvenim mrežama. Jednu takvu objavu pogledajte OVDJE.

Katarina Peović, Alen Vitasović Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Katarina se i prošle godine pojavila na njegovu koncert i otpjevala pjesmu ''Ona se budi''. Kako je Vitasović najavio na Facebooku, skupa će nastupiti i 11. studenog u Lisinskom.

Katarina Peović - 3 Foto: Screenshot

Vitasović se nedavno razveo, a Katarina prekinula dugogodišnju vezu s Hrvojem Štefanom, također članom Radničke fronte, što je dodatno potaknulo glasine o tome da je upravo ona nova žena u glazbenikovu životu.

Alen Vitasović Foto: Goran Sebelic/Cropix

